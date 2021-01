CULTURA

'La pandemia es algo aterrador que he tenido que sobrellevar', comparte la artista Inna Álvarez

Creadores plasman sus Memorias de la Pandemia, un llamado que hizo el Instituto Municipal de Cultura Culiacán para conformar una exposición

Nelly Sánchez

Sobre llevar un confinamiento durante meses, por ser una persona de riesgo, ha sido para la fotógrafa Inna Teresa Álvarez, algo aterrador.

Al inicio, cuenta, fue fácil, porque pensó que duraría poco, pero al paso del tiempo el sentimiento de incertidumbre, comenzó a pesar en su vida.

Para transformarlo, ha recurrido a la fotografía, plasmando esos momentos de desasosiego.

Lo mismo pasó con la ilustradora sinaloense Rosi Aragón, quien fue diagnosticada, tal vez erróneamente, con Covid-19.

Se resguardaba en su casa por la pandemia. El confinamiento la puso en casa, no salía a ninguna parte, ni siquiera a barrer la banqueta. Exageró cuidados con distanciamiento social, limpieza de pisos, puertas, llaves, billetes. Aún así, se contagió de Covid-19.

Rosi Aragón

Al menos fue lo que dijeron los médicos, luego de ver su tomografía. Y todas esas emociones de miedo, angustia y desolación, las plasmó en el texto Crónica de mi Covid, que fue uno de los trabajos seleccionados en la convocatoria Memorias de una Pandemia Culiacán 2020, impulsada por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

Como ella, 29 artistas más, entre escritores, fotógrafos, ilustradores y artistas visuales, comparten su visión de la pandemia, a través del arte, y serán parte de una exposición virtual y la publicación de una memoria.

"Los artistas ya mandaron fotos de sus obras, ya están producidas, de ahí se hizo la selección para formar parte de la publicación de la memoria y de la exposición virtual, no hubo propuestas de artes escénicas, se trabaja ya en el registro formal de las obras para hacer la exposición virtual que tenemos pensado pudiera ser el 11 de febrero si todo va bien", informó Minerva Solano Moreno, directora del Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

Experiencias

En su narración, Rosi Aragón cuenta cómo se sentía al inicio, esa angustia y miedo a contraer el virus, extremando todas las medidas de protección.

"Sin salir a ninguna parte, desinfectando todo. Y dizque me dio Covid, porque fue una falsa alarma. Resulta que el médico radiólogo que me tomó las tomografías me aseguró en su diagnóstico que tenía Covid leve", compartió.

"Fui con el intensivista y me dijo que no veía él en las placas que yo estuviera contagiada pero de todos modos me iba a dar el tratamiento, y me tomé todos los medicamentos. Total que me salió alrededor de 10 mil pesos, fui de nuevo con el médico intensivista y me confirmó que nunca había tenido coronavirus".

La fotógrafa Inna Teresa Álvarez tiene dos años tomándose autorretratos como una especie de terapia de aceptación, que le ha ayudado en lo personal y como fotógrafa.

Ahora con la pandemia y por no poder salir a trabajar por ser una persona de riesgo, comenzó a trabajar el sentimiento de estar encerrada y lo expresó a través de fotografías y fue una de las artistas seleccionadas con una imagen que es parte de ese proceso fotográfico.

“Ha sido una experiencia rara. Estar todo el día en casa, que era algo raro en mí, es algo a lo que tuve que acostumbrarme. Al principio fue fácil porque pensé que iba a durar poco, pero conforme fueron pasando los días, semanas y meses fue cuando el sentimiento de encierro e incertidumbre me comenzó a pesar”, dijo.

“El tener que cuidarme por ser una persona de riesgo, de saber que si me contagiaba muy probablemente no saldría de la situación es algo aterrador que he tenido qué sobrellevar”.

Los trabajos

A la convocatoria del instituto, llegaron 48 propuestas, de las cuales se eligieron 30, ocho en la categoría de Literatura y 22 en la de Artes Visuales.

El comité de selección estuvo integrado por la artista visual Guadalupe Aguilar, la bailarina Alicia Montaño, el promotor cultural Carlos Morales, y Minerva Solano Moreno y Vianney Bayliss Harper, funcionarias del IMCC.

Y los trabajos participarán en la construcción de una memoria compartida, a través de documentos, fotografías, videos, dibujos, pinturas, escritos y poemas breves, que serán una evidencia y un registro de las emociones, reflexiones y circunstancias que experimentaron durante el confinamiento por la contingencia de salud provocada por el Covid-19.

Entre los artistas seleccionados están Ito Contreras, Jorge Díaz Payán, Dina Grijalva, Luis Landeros Cano, Isaura Lizárraga, Gilberto López Alanís, Alejandro Mojica, Loreny Núñez, Francisco Padilla, Alma Delia Sapiens y Juan Benito González Galaviz.