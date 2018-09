COLUMNA

LA PECADORA ¿Por qué es tan difícil bajar de peso?

Los factores que intervienen en el proceso son tiempo, paciencia, esfuerzo y exactitud, de ahí la importancia de considerar cada uno de ellos

Gaby Bravo

CULIACÁN,_ El bajar de peso es un proceso. Un proceso que lleva tiempo, paciencia, esfuerzo y exactitud.

TIEMPO. Quisiéramos que por no comer chatarra en una ida al cine, ya al día siguiente vernos como si hubiéramos bajado 5 kilos. Quisiéramos que con una ida al gimnasio, ya al día siguiente se nos “desapareciera” la barriguita. Todo cambio real, necesita de tiempo.

PACIENCIA. No estés esperando bajar kilos cada que te subes a la báscula. En tu cuerpo tienes agua, huesos, músculos, grasa, etc. Habrá semanas en las que la báscula no se mueva a tu favor.

Aquí te recomiendo que te tomes foto con tu dorso descubierto y vuelve a hacerlo después de dos semanas, y veras cambios que te darán fuerza y paciencia para seguir.

También te recomiendo que estés atenta a otros cambios positivos en ti (no solo la báscula), tal vez tu digestión, tu energía, la textura de tu piel, que duermes mejor, etc.Cuando tienes tiempo llevando un régimen, a veces pareciera que la última grasita de tu cuerpo se quisiera quedar ahí.

Recuerda que la grasa es reserva de energía. Lo que debes hacer es seguir siendo firme, tal vez incrementar en intensidad tu ejercicio y pronto vendrán los cambios que quieres. Recuerda que debes ser paciente.

ESFUERZO, los cambios que valen la pena, requieren de esfuerzo, que si todos tus amigos piden un rollo de sushi capeado y el tuyo natural y sin queso crema, piensa en que cada esfuerzo te acerca cada vez más a la meta. También sirve pensar en el dicho “el que ríe al último ríe mejor “.

EXACTITUD. Trata de comer lo más natural que se pueda. Lo menos que se pueda comida de fuera. Te recomiendo que escribas lo que comas, porque a veces entre las prisas y los compromisos ni nos damos cuenta qué tanta cosa nos llevamos a la boca.

Las menos “probaditas” que se puedan. También trata de ser exacta con tus horarios de comidas, no dejes pasar muchas horas sin comer.

Esperando que estos consejos te sirvan, para que logres el peso con el que te sientas agusto y sana.Los espero en nuestra próxima edición.