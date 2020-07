La pintora Isabel Rengifo Triana plasma sutiles 'Instantes' en exposiciÃ³n virtual

ARTES VISUALES

La pintora Isabel Rengifo Triana plasma sutiles 'Instantes' en exposición virtual

En Mazatlán, el Centro Cultural Baupres Gallery inaugura exposición pictórica de la artista colombiana

Héctor Guardado

La composición de sus cuadros son esbozos de la figura humana, de un rostro. Sus imágenes nacen de fotografías, de recuerdos, de movimientos espontáneos que jalan su mirada o por un gesto cualquiera.

Así define la pintora colombiana Isabel Rengifo Triana a su obra llamada Instantes, exhibida en forma virtual por el Centro Cultural Baupres Gallery, la primera galería independiente, localizada en Mazatlán, que realizó una exposición virtual cuando inició la pandemia en marzo pasado, y ahora retoma su vocación de difusión del arte de calidad con la muestra en línea de esta artista.

La artista colombiana Isabel Rengifo comparte su obra a través de las redes sociales de Baupres Gallery.

Rengifo Triana compartió que el detonante, el primer paso que da para realizar una obra, es plasmar una mancha en la superficie, y a partir de ese elemento ella va generando formas y colocando colores en diferentes espacios con lo que se va definiendo la composición de cada una de sus piezas.

“Generalmente la primera mancha sobre mi cuadro la aplico con espátula, y aplicó mucha materia, que quede la pasta de color dándole textura, eso me sirve para expandirla; ese gesto para crear, ese primer elemento nace de la emoción, de la víscera”, expresó.

“Voy dejando espacios en blanco que después me van dictando los colores y las texturas que necesita el cuadro, dejo que las capas se sequen y eso me permite madurar la composición para volverla a intervenir después de una reflexión. Las figuras van surgiendo casi espontáneamente de la mancha, lo que me gustaría es que el espectador complete la figura”.

Originaria de Pereyra, el centro cafetalero de Colombia, ciudad con clima de montaña, la artista visual le da vida a su vocación creadora desde su infancia.

Aunque se graduó de Ingeniera en Alimentos, Isabel se pudo dedicar a su pasión por la pintura gracias a un programa de retiro voluntario en el año 2002.

“La ingeniería me sirvió mucho para impulsar mi carrera como artista, porque me ayudó a trabajar por proyectos, me permitió estructurar con diagramas de flujo y me ayudó a organizarme muy bien para lograr mis metas”, explicó.

“Cuando planeo una exposición, consigo hacerla en el tiempo programado, conozco bien las técnicas para enfocarte y llegar a tu meta, también tengo mucha facilidad para manejar pigmentos por mi formación profesional”.

La exposición virtual

Instantes está integrada por 16 cuadros que en promedio miden entre 1 por 1.20 metros, creados en la técnica de óleo sobre tela, con texturas logradas con marmolina y hoja de oro.

Los cuadros muestran una especie de esbozos de figuras humanas, definidas por trazos rápidos, espontáneos que llenan de color y fluidez las propuestas de la creadora colombiana.

“Hay momentos como cuando sorprendes a una persona con una pose espontánea y la plasmas en un lienzo, hay una serie de cuadros dedicados a la maternidad, esas son personas posando con el orgullo de tener a su hijo en sus brazos”, mencionó.

“Recuerdo que en Colombia, hace tiempo, había fotógrafos en las calles y cuando la gente caminaba eran captados sin percibirlo y el que tomaba la imagen vendía la foto; el recuerdo de esas imágenes me llevó a plasmar esa serie dentro de la muestra Instantes”.

Un cuadro en especial llama la atención por la composición que se acerca mucho a la abstracción, su líneas y matices consiguen un equilibrio óptico que genera una experiencia de armonía. El cuadro se llama Encuentro.

“Ese cuadro surgió de otra exposición en donde la línea era lo más importante, tomé el cuadro y de las manchas sutiles que descubrí en la obra fui desarrollando la composición”.

VISITE LA OBRA

La exposición se puede ver en las direcciones de Facebook e Instagram: Baupresgallery.