La pobreza extrema subirÃ¡ hasta 17.1% en MÃ©xico: Cepal. Apoya las ayudas de AMLO a los necesitados

La pobreza extrema subirá hasta 17.1% en México: Cepal. Apoya las ayudas de AMLO a los necesitados

México será uno de los países más afectados por la crisis del coronavirus, por lo que la Cepal estima que este 2020 la pobreza extrema aumentará 14.9 por ciento en un escenario bajo, en un escenario medio en 15.9 y un 17.1 en un escenario alto. Sin embargo, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, consideró que las acciones que ha implementado el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador frente a esta pandemia ‘van por buen camino’

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– La pobreza, pobreza extrema y la desigualdad crecerán en todos los países de América Latina y El Caribe, pero los mayores aumentos se darán en México, Nicaragua, Ecuador, Argentina y Brasil, alertó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su informe “El desafío social en tiempos del Covid-19”.

Sobre las acciones que el Gobierno de México ha realizado para mitigar los efectos económicos del coronavirus, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, consideró que “van por el camino correcto”.

En el nuevo documento, el tercero de una serie que examina la evolución de la pandemia y sus efectos en la región, la Cepal presentó una estimación del impacto social y los desafíos relacionados que tendría la actual crisis para los países, tanto en 2020 como en el mediano y largo plazo.

En el caso de México, la directora de la Cepal, Alicia Bárcena, explicó en conferencia de prensa virtual que las estimaciones del organismo calculan que este 2020 la pobreza extrema aumentará 14.9 por ciento en un escenario bajo, en un escenario medio en 15.9 y un 17.1 en un escenario alto.

Sobre la pobreza en general, la Cepal estima que aumente un 46.7 por ciento en un escenario bajo y 47.8 por ciento en un escenario medio, mientras que en un escenario alto prevé que la pobreza aumente en 48.9 por ciento.

En el escenario alto, los mayores aumentos de la pobreza extrema se darían en México, Nicaragua y el Ecuador. También en el escenario alto, la pobreza en general aumentaría especialmente en la Argentina, México, el Ecuador y el Brasil.

La Cepal resalta la particular vulnerabilidad de las tres mayores economías de la región: México, Brasil y Argentina.

En línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también aumentará la desigualdad en todos los países de la región. La Cepal proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0.5 por ciento y el 6.0 por ciento.

Una vez más, los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región. “Esto representa un retroceso respecto a los esfuerzos de la región en la década de 2000, cuando por primera vez en su historia se cambió la tendencia de la desigualdad y se aprendió que avanzar en la igualdad tenía resultados muy positivos en la lucha contra la pobreza”, destacó la Cepal en su informe.

Para México, la desigualdad proyectada a través del índice de Gini, sin considerar el efecto de las medidas anunciadas para mitigar el impacto del Covid-19, será de 3 por ciento o más.

Teniendo en cuenta la previsión de caída del PIB regional (5.3 por ciento) y el aumento del desempleo por los efectos de la pandemia, la Cepal estima que alrededor del 10 por ciento de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11.8 millones de personas) verían deteriorada su situación económica y caerían en una situación de pobreza extrema en América Latina y El Caribe.

Asimismo, el 15 por ciento de las personas que pertenecían a estratos bajos no pobres (entre 1 y 1.8 líneas de pobreza per cápita) caerían en la pobreza no extrema (20.8 millones de personas) o en la pobreza extrema (3 millones de personas).

MÉXICO VA POR BUEN CAMINO

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, consideró que las acciones que ha implementado el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para reactivar la economía afectada por la crisis del coronavirus van por el camino correcto.

“México lo que está intentando es una propuesta que permita que no se socialicen las pérdidas y que tampoco se privaticen las ganancias y eso es lograr la separación entre el poder económico y político, y por lo tanto yo creo que va en la dirección correcta de las transferencias a los que tienen menores ingresos, a los más vulnerables (adultos mayores,s pueblos indígenas, peinas con discapacidad)”, dijo Bárcena en conferencia de prensa virtual a pregunta expresa de SinEmbargo.

También señaló que los programas que se han puesto en marcha, como el apoyo a los jóvenes, a los que perdieron el empleo y la población vulnerable, son importantes.

“Los programas que se han puesto en marcha creo que también son muy importantes, el manejo de la propia crisis para lograr aplanar la curva de la epidemia es algo muy importante, y definitivamente creo que tenemos que decir que México en realidad está intentando un camino distinto, un camino que protege fundamentalmente a las familias, a los hogares y donde creo que vamos en ea dirección”, destacó. “Lógicamente hay debilidades estructurales que hoy día se ponen de manifiesto y por eso creo que la opción de ir construyendo un ingreso básico de emergencia, que ya México lo está haciendo de alguna manera, y cómo ir avanzando hacia un ingreso básico ciudadano universal es el camino”.

Alicia Bárcena consideró que “México tiene todas las capacidades para salir adelante de esta crisis, además tiene un fuerte fundamento en su sociedad y en su cultura”.