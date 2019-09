La Secretaria de GobernaciÃ³n, Olga SÃ¡nchez Cordero, entrega en San LÃ¡zaro informe de AMLO

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entrega en San Lázaro informe de AMLO

Señor presidente del Congreso General, respetuosamente solicito a usted que los ejemplares que ahora entrego sean entregadores a los legisladores para su análisis correspondiente, dijo la Secretaria de Gobernación al entregar en San Lázaro el informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México (SinEmbargo).- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó hoy, en el recinto legislativo de San Lázaro, el primer informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Señor presidente del Congreso General, respetuosamente solicito a usted que los ejemplares que ahora entrego sean entregadores a los legisladores para su análisis correspondiente”, dijo la funcionaria.

Sánchez Cordero cumplió así con el requisito legal de entregar, por escrito, el informe al Poder Legislativo. El Diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, presidente del Congreso general, así como Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, fueron los encargados de recibir el informe presidencial.

“La rendición de cuentas es un elemento fundamental para el equilibrio de los Poderes. El Presidente de la República está convencido que la cooperación entre los Poderes es indispensable para lograr la transformación de México”, agregó Sánchez Cordero.

La entrega del informe por escrito se realiza conforme a la legislación vigente. Se hace así desde que el Congreso cambió la legislación para que el Jefe del Estado mexicano ya no tuviera que asistir a San Lázaro para rendir su informe, sin embargo, desde que se canceló el llamado “día del Presidente”, los mandatarios que sucedieron a Vicente Fox, último Presidente en visitar San Lázaro para presentar su informe, han organizado actos para hablar de sus acciones de Gobierno.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no se quedó atrás, y desde Palacio Nacional, dijo esta mañana que la crisis de México se dio por la corrupción pública y privada y por el fracaso de la política neoliberal. También dijo que “no es ético ni lícito defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiera y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más pobres, de los más desfavorecidos”.

El Presidente mexicano hizo varios reclamos a la participación de la iniciativa privada en el proceso de degradación del país.

“Sólo con una sociedad justa lograremos el renacimiento de México. El país no será viable si persisten la pobreza y la desigualdad. Es un imperativo ético pero no sólo eso: sin justicia no hay garantías de seguridad, de tranquilidad y de paz social. Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal y reconozcamos que al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. No es posible seguir omitiendo la justicia social de las obligaciones de Gobierno. No es jugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particular y procurar desvanecerlo cuando se trata de beneficio de las mayorías”, dijo.

El Jefe del Estado mexicano rindió hoy, de acuerdo con la tradición, su Primer Informe de Gobierno. Por la tarde, la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, entregó el documento físico, pero López Obrador decidió dar un mensaje desde Palacio Nacional, rodeado de invitados. Le llamó “tercer informe” porque previo a esto tuvo asambleas públicas para hacer balances. Lo que llama primer informe fue en marzo, por los 100 días de su Gobierno. El segundo fue el 2 de julio, cuando se cumplió un año de su triunfo en las urnas.