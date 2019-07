La sensación adolescente Coco Gauff sigue con su paso sorprendente en Wimbledon

LONDRES._ La estupenda racha de Wimbledon de la jugadora de la previa estadounidense de 15 años Cori “Coco” Gauff alcanzó nuevas alturas en la Pista Central el viernes, ya que la sensación adolescente superó un déficit de 6-3, 5-2 y se salvó dos pelotas de partido para vencer a Polona Hercog de Eslovenia, 3-6, 7-6 (7), 7-5, y llegar a la cuarta ronda de su primer cuadro principal de Grand Slam.

Gauff, la clasificatoria de Wimbledon más joven en la Open Era y la primera de 15 años que disputó el cuadro principal del Grand Slam de hierba en una década, perdió su primer set en sus tres partidos de la fase previa y tres sets en el cuadro principal del evento, pero se desvió del precipicio para sobrevivir a la número 60 del mundo Hercog en dos horas y 46 minutos de partido.

Gauff intentará mantener su tremendo torneo en la cuarta ronda del lunes cuando se enfrente a una jugadora del Top 10 por primera vez: la ex número 1 del mundo Simona Halep. Halep, séptima cabeza de serie esta semana, derrotó a otra ex número 1 del mundo, Victoria Azarenka, para llegar a la cuarta ronda y tener un enfrentamiento con Gauff.

