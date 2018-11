La socialité Paris Hilton presenta su línea de ropa en CDMX

La empresaria agradeció el apoyo de México y de su fans que acudieron a una plaza comercial donde se presentó

Noroeste / Redacción

12/11/2018 | 11:34 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Sonriente y llena de energía es cómo se presentó Paris Hilton la tarde del domingo en una plaza comercial al norte de la capital. La socialité, que dentro de sus actividades aprovechó para presentar su línea de ropa para una tienda, agradeció el cariño del público asistente y su entusiasmo, según publica El Universal en internet.

En medio de gritos, aplausos y un poco de baile de su parte, la empresaria apareció dentro de la tienda vistiendo un atuendo en color negro. Luego de dirigir unas palabras y plasmar sus huellas para el centro comercial, Hilton presentó el desfile de ropa para, antes de tomarse fotos con los fans asistentes, hablar unos minutos con la prensa.

La rubia expresó su cariño por México así como decir que, entre tantos viajes y proyectos que tiene por ahora, sus planes de ser madre no están en la mesa, aunque no descartó la posibilidad.

“De momento continuaré siendo una empresaria y mujer de negocios, porque es lo que me gusta hacer. Adoro hacer hermosos productos para todos mis fans y el resto del mundo, y sí, me encantaría algún día ser madre y tener mi propia familia. En estos momentos estoy muy ocupada, básicamente todos los días estoy arriba de un avión visitando un país diferente, viajando casi 300 días del año, así que no hay mucho tiempo para un bebé, pero algún día”.

La también cantante dijo que su inspiración para cada uno de sus proyectos viene de sus viajes por el mundo, en donde toma ideas para llevárselas a otras personas.

“Me inspira mucho la vida misma. Viajo alrededor del mundo asistiendo a cada semana de la moda en Milán o Londres, viendo las cosas más bellas que me puedan inspirar. Mi vida también me inspira, las pasarelas, mi clóset, y me encanta hacer ropa hermosa a un precio accesible para que se puedan sentir como si caminaran en la pasarela. Acabo de lanzar también mi perfume numero 24 y se siente genial. Agradezco a mis fans por todo su apoyo”, dijo.

Hilton adelantó que será en diciembre cuando un documental en el que participa sea estrenado a través de Netflix el próximo mes, así como planear una residencia en Cancún como DJ.

“Estoy emocionada por anunciar que mi documental titulado The American Meme se estrenará en Netflix este diciembre, me encanta la plataforma y es una gran plataforma, me encanta estar involucrada con ella. Me siento muy orgullosa de poder ser parte de un documental tan histórico, muestra en verdad el poder de las redes sociales, es algo muy fascinante”.

Galilea Montijo es criticada por su pronunciación en inglés junto a Paris Hilton

CIUDAD DE MÉXICO._ Usuarios en redes sociales se lanzaron contra Galilea Montijo y contra los conductores del programa “Hoy” por su actuación junto a la socialité, empresaria y actriz Paris Hilton.

Hilton, quien está de visita en México para promover su línea de ropa y su nuevo perfume, visitó el matutino y participó en la dinámica “Piensa rápido”, un juego en el que se deben adivinar imágenes usando palabras clave, a Galilea Montijo le tocó hacer equipó con Paris.

En redes sociales, los usuarios criticaron la extraña pronunciación en inglés de Galilea, y lamentaron que el resto de los conductores no supieran hablar en inglés, a excepción de Mauricio Mancera.

“¿Por qué insisten en llevar invitados extranjeros si no se capacitan con el idioma? Neta, se ve muy mal que Mauricio sea el único... no se si Nathalia también, pero no estuvo en este segmento.

“En VLA, por lo menos Tania, Patricio, Vanessa, Ingrid y Sergio lo dominan, o sea son más y no se ponen en el plan de “amiguis” con el invitado como si se conocieran de toda la vida así como Galilea. Paris hasta se veía algo incómoda. Échenle ganitas, pors”, escribió una cibernauta.

Para los fans de Hilton, el programa “desaprovechó” la visita de la también cantante.

“A una estrella de esa altura no la pones a jugar a ese juego tan ridículo. Esperaba algo mas profesional y serio, quedaron mal Hoy”, se lee.

En su cuenta de Instagram, Galilea publicó una foto con Paris Hilton y bromeó al escribir: “Ella y yo @parishilton. Mi inglés es tan...tan..,”.