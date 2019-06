La Tuna, MazatlÃ¡n, la comunidad con 54 aÃ±os sin drenaje

La Tuna, Mazatlán, la comunidad con 54 años sin drenaje

Vecinos de esta comunidad piden el apoyo de las autoridades municipales para la instalación del drenaje; Alcalde de Mazatlán da banderazo para construcción de baños en la secundaria del pueblo

Sheila Arias

Conocida por su trabajo agrícola, La Tuna cumplió 54 años de fundación, desde entonces no tiene drenaje y ninguna de sus calles está pavimentada. Aquí más de 600 habitantes se han acostumbrado a las fosas sépticas en sus casas y a calles terregosas.

Esta comunidad es parte de la Sindicatura de Villa Unión, sólo 17 kilómetros la separan de la zona urbana de Mazatlán, el área turística más importante de Sinaloa, pero no lo parece: La Tuna no conoce obras de desarrollo, no hay impulso económico, y sus caminos siguen abandonados.

Esta escasez de apoyo institucional también existe en las comunidades aledañas como San Francisquito y Lomas de Monterrey, ésta reconocida por sus tradicionales empanadas dulces y saladas.

“Estamos gestionando el drenaje para las tres comunidades San Francisquito, La tuna, y Lomas de Monterrey, ninguna tiene, estamos trabajando en eso, en la concesión o compra de los terrenos donde va a estar destinada la planta de tratamiento o en su defecto una planta de rebombeo para el cárcamo principal, tentativamente en San Francisquito”, comentó Ulises Quevedo Bernal, comisario de La Tuna.

Apenas este viernes, las autoridades llegaron. El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, dio el banderazo para la construcción de los baños en la secundaria comunitaria, una escuela con 13 alumnos con más de 30 años de historia, pero sin baños.

La obra tardará menos de dos meses.

Sin embargo, lo que urge es el drenaje, en las casas sólo hay fosas sépticas.

“Cada quien hace un agujero en su patio, y luego vienen del Ayuntamiento a llevarse el desecho”, declaró una vecina.

El comisario y un grupo de comuneros no dejó ir al Alcalde sin comprometerlo a ayudarles.

“La Tuna tiene 54 años que se fundó y en esos 54 años, no tiene drenaje. En el caso de los sanitarios, desde que tengo uso de razón se hacen en fosas sépticas y se solicita la extracción con cárcamos móviles por parte de Jumapam, aquí hay 670 habitantes y 54 años sin el servicio, vamos a darle prioridad a las necesidades básicas y una es ese mejoramiento que es lo principal, de conseguir esos terrenos para que se haga la planta o lo del rebombeo”, comentó.

En La Tuna el 80 por ciento de los pobladores se dedican al campo, es zona de potencial agrícola, pero sin impulso económico. Su característica es que es el único poblado del corredor del sur de Mazatlán sin pavimento, sus calles y los accesos son de tierra.

Pero esa es otra gestión, por ahora, lo que urge es el drenaje, un servicio básico que nunca han tenido, lo que genera malos olores día y noche.