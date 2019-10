La UIF congelÃ³ cuentas a Romero Deschamps y familia: Reforma

La UIF congeló cuentas a Romero Deschamps y familia: Reforma

En la mañanera de este miércoles, el Presidente dice que no hay tal cosa, solo denuncias ante la FGR

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Las cuentas de Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron congeladas desde el 14 de octubre, luego que se iniciara una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, de acuerdo con el diario Reforma.

La UIF, según Reforma, apuntó que también la esposa, Blanca Rosa Durán, e hijos de Romero Deschamps se encuentran en calidad de investigados, por lo que sus cuentas de banco de también fueron bloqueadas.

Reforma dijo que la Unidad de Inteligencia solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información de la Secretaría de Hacienda sobre las cuentas bancarias de Romero Deschamps y su familia. Argumentó que todos ellos se encuentran en calidad de investigados por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El diario sostuvo que asesores jurídicos del también ex Senador detallaron que las cuentas del líder sindical, la de su esposa y las que pertenecen a sus tres hijos -Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán- fueron congeladas desde el pasado lunes 14.

No es cierto: AMLO

“Hay dos denuncias, dos informes que se enviaron a la Fiscalía General de la República. No es como lo sostiene un periódico, que no lo voy a mencionar, de que se congelaron cuentas. Eso no. Pero sí se enviaron las denuncias y los informes a la Fiscalía General de la República en este caso. Yo creo que relacionados con ingresos, con obtención de recursos, básicamente. Ingresos obtenidos de investigaciones o avisos de inteligencia financiera. Eso es básicamente”.

“En lo general no me reúno con dirigentes, trato de ser cuidadoso. No tengo ningún problema con nadie, pero me gusta más reunirme con la gente”, dijo cuando se le preguntó si había o no recibido al líder petrolero.

López Obrador dijo que hay denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República (FGR) contra Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde hace 26 años, y que será investigado. Pero detalló que si decidió irse fue su decisión.

“No es una negociación. Si él quiere dejar el cargo para enfrentar su asunto, como lo hizo el Ministro [Eduardo] Medina Mora, igual”.

Romero Deschamps planea dejar su cargo como Secretario general en los próximos días a pesar de que su periodo concluye hasta 2024, de acuerdo con información revelada por Reforma.

“En este caso, hay denuncias presentadas ante la Fiscalía”, resaltó López Obrador. “Recordar que todo lo que nos llega se tramita, se le da curso, y hay denuncias en la Fiscalía General de la República. Si él toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos está en su derecho, nosotros no nos vamos a meter. Eso también es un cambio”, indicó el Mandatario.

Según fuentes cercanas al líder petrolero, citadas por el diario Reforma, Romero Deschamps ya informó al Gobierno Federal sobre su salida del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); por su parte, la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no interferir en la designación de su sucesor.

Aparentemente, el también ex Legislador planea dimitir a su cargo como secretario general del sindicato a pesar de que en diciembre de 2017 fue elegido para encabezar la organización petrolera durante otro periodo, el cual concluiría hasta 2024.

Carlos Romero Deschamps ocupa la dirigencia del sindicato petrolero desde 1993, hace ya 26 años, puesto al que llegó como sucesor de Sebastián Guzmán, quien a su vez ocupó el cargo después de la deposición de Joaquín Hernández Galicia, alias “La Quina” en 1989.

Además de haber sido secretario general del STPRM, Romero Deschamps se desempeñó como legislador en cinco ocasiones, siempre por la vía plurinominal; tres de ellas fue Diputado federal y otras dos Senador.

Uno de los casos más controvertidos en los que se ha visto involucrado el líder petrolero fue el llamado “Pemexgate”, cuando la administración de Vicente Fox lo acusó de haber desviado mil 100 millones de pesos del sindicato petrolero para la campaña del priista Francisco Labastida en el año 2000.

DISIDENTES PIDEN LIMPIA EN STPRM

Ante la posibilidad de que Carlos Romero Deschamps deje la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) antes de que termine su periodo en 2024, y luego de permanecer en el cargo un cuarto de siglo, petroleros disidentes planean una reforma a los Estatutos para que su sustituto no sea “impuesto” y se convoque a elecciones libres, secretas y directas a nivel nacional.

“El Sindicato requiere una limpia absoluta y profunda. Al irse Romero Deschamps tendrán que irse los 36 secretarios generales locales con su séquito de aduladores. Pero es un proceso. Por lo pronto, tendrá que haber un interinato forzosamente (de 30 días) como está establecido en el estatuto vigente, y después reformar el actual estatuto, que es contrario al derecho laboral, para lograr elecciones libres, directas y secretas”, dijo Mario Díaz, de la Coordinadora en Defensa de Pemex con sede en la sección 11, Minatitlán, Veracruz.

El Acta Constitutiva y Estatutos Generales del STPRM (2005), publicada en la página de Petróleos Mexicanos (Pemex), establece en su artículo 151 que en caso de ausencia de cualquiera de los miembros del Comité Ejecutivo General (incluyendo al Secretario General), el mismo Comité determinará si debe llamarse al suplente o se distribuyen las labores del ausente entre varios de los miembros si la ausencia es hasta de 30 días.

Pero “cuando la ausencia sea definitiva, el Comité llamará al suplente para que ocupe la vacante y dicho funcionario suplente durará en su cargo hasta la terminación del ejercicio ordinario correspondiente”.

El artículo 152 agrega que las sustituciones por ausencias temporales hasta por 30 días se dan en el orden del Secretario General por el Secretario del Interior, en este caso, el Diputado federal priista Manuel Limón Hernández.

Los petroleros disidentes detectan como cercanos a Romero Deschamps dentro del Comité Ejecutivo General al referido Secretario del Interior y Manuel Limón, al presidente del Consejo General de Vigilancia, Fernando Navarrete Pérez y al Secretario Tesorero, Luis Ricardo Aldana Prieto.

“Si Romero Deschamps está diciendo que ya se va, que está dejando la Secretaría General del Comité Ejecutivo del STPRM, estaría bien que lo hiciera. Pero él no va a poder imponer al nuevo dirigente. Tendrán que ser los trabajadores quienes hagamos la renovación de la dirigencia”, afirmó Díaz, de la Coordinadora en Defensa de Pemex.

El plan es que los trabajadores acuerden en reuniones una propuesta de reforma estatutaria para registrarla en la Secretaría del Trabajo.

“El procedimiento sería cambiar las reglas del juego, viciadas de origen, para que haya una verdadera elección democrática”, reiteró.