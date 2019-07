Labastida no es socio de planta de fertilizantes, pero usa influyentismo: Clouthier

Se retracta la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados

Noroeste / Redacción

La diputada federal Tatiana Clouthier Carrillo admitió este martes que fue un error acusar a Francisco Labastida Ochoa de ser accionista, socio o inversionista de la planta de fertilizantes que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), subsidiaria del Grupo Proman, pretende construir en Topolobampo, Sinaloa.

Sin embargo, la vicecoordinadora del grupo legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sí señaló al ex Gobernador de Sinaloa (1987-1992), como promotor pagado del proyecto.

Por su parte, el ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el año 2000, afirmó que sus asesorías no violan la ley y negó que haya habido influyentismo a través de su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, ex secretario de Desarrollo Económico en el sexenio del ex mandatario estatal, Mario López Valdez, "Malova".

"El tema de traer esta inversión utilizando diferentes mecanismos donde se ha visto y se ha comentado claramente que usted ha usado influyentismo, porque en el momento que esta se da o el inicio de este proceso, se da cuando su hijo está al frente de Desarrollo Económico en el estado de Sinaloa", indicó Clouthier Carrillo.

"Y usted tiene intereses en términos de ser el promotor del proyecto, el consultor", le dijo la hija del finado Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, "Maquío" a Labastida Ochoa la mañana de este martes en el programa radiofónico conducido por la periodista Carmen Aristegui Flores, en Grupo Radio Centro.

Sin embargo, Labastida Ochoa reviró que desde que fue gobernador de Sinaloa promovió la industrialización del estado. "El Puerto de Topolobampo, la primera etapa, la hicimos entre la Federación y el gobierno del Estado", afirmó el ex candidato presidencial priista.

El ex mandatario estatal precisó que "es diferente promover un proyecto como un profesionista a tener un interés personal". Asimismo, aseguró que su hijo no tiene nada que ver en la construcción de dicha planta, porque el proyecto se inició desde antes de que él fuera funcionario en la administración de "Malova".

Por otra parte, refirió que la zona de la planta era un ejido con tierra de mala calidad y éste fue vendido por los campesinos a Rubén Benjamín Félix Hays, ex diputado federal por el ahora extinto Partido Nueva Alianza (Panal), y sobrino de Leonardo "El Nalo" Félix Gutiérrez, padre empresarial de "Malova".

Labastida Ochoa aseguró la semana pasada que no tiene dinero para ser socio o inversionista de la planta de fertilizantes que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), subsidiaria de Grupo Proman, pretende construir en el puerto de Topolobampo, en Sinaloa.

Entrevistado por Aristegui Flores, también en Grupo Radio Centro, el ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, acusó a la diputada federal Clouthier Carrillo, de decir mentiras y hacer acusaciones "absurdas" con falta de fundamento.

"El capital de la empresa es cien por ciento extranjero, cien por ciento suizo-alemán, no participa, desde luego yo no participaría, no tengo el dinero para hacerlo, me parece absurdo, tampoco participa el ex gobernador [Mario López Valdez "Malova"], simplemente no participa ningún mexicano", señaló el también ex senador de la República.

"Ellos [el consorcio ingeniería y construcción Grupo Proman] tienen el proyecto de luego aliarse con algún grupo económicamente poderoso, y con quien hagan sinergia para desarrollarlo, eso sí, eso por lo que toca al capital", indicó y ex Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

Sin embargo, confirmó que, a través de su despacho, otorga consultoría y asesoría a Grupo Proman. "Pero hasta donde yo sé eso no tiene nada, no va en contra de la ley, estoy prestando mis servicios como profesionista, en una materia, además, que creo saber, que es la energía y la rama del fertilizante", indicó el también ex Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Zedillo Ponce de León.

"Fui presidente del consejo de administración de Fertimex [Fertilizantes Mexicanos, empresa paraestatal que se privatizó en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari]. Conozco el tema de la energía. Me mantengo el día, leo permanentemente", señaló el ex Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal.

"Me asombra mucho la audacia que tienen algunas gentes, y la irresponsabilidad, incluyendo al ex diputado [Gerado] Peña [Avilés, ex congresista federal por Los Mochis en la LXII Legislatura de San Lázaro], decir cosas que no tienen ningún fundamento", señaló el ex gobernador de Sinaloa.

El 23 de junio, la diputada federal Clouthier Carrillo, aseguró en una columna de opinión publicada en el diario El Financiero, que los ex gobernadores Labastida Ochoa (1987-1992) y López Valdez "Malova" (2011-2017) "ya le han hecho mucho daño a Sinaloa como para permitirles que continúen".

La vicecoordinadora del grupo legislativo de Morena en San Lázaro, recordó que porque nació y creció en Sinaloa, además de que representa a la primera circunscripción, debe poner en "la mira nacional" el tema de la instalación de una planta de amoniaco en la Bahía Ohuira, al norte de la entidad.

"Se puede pensar que crearán trabajos, pero en realidad van a destruir más de los que crearán. Sobre todo, atacan a la naturaleza y nuestras propias fuentes de alimentos, rompiendo incluso cadenas de valor", afirmó la hija del finado Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, "Maquío".

"Bahía Ohuira es una región hidrológica prioritaria, pues ahí habitan gran cantidad de aves que reposan, animales en peligro de extinción; es también un lugar donde viven y se desarrollan especies acuáticas diversas, como el camarón, y es también cuna de crustáceos", abundó la ex coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador.

"De permitir la instalación de la empresa surgirá un problema serio con el tema de mareas rojas y se incrementaría el problema de pesticidas en zonas aledañas. Es importante entender que se estaría alterando el ecosistema del área. Se tiene que evitar", señaló vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro en la LXIV Legislatura.

"Si volteamos a la historia, Paco y Malova ya le han hecho mucho daño a Sinaloa como para permitirles que continúen. Ya se sirvieron de nosotros, lo mínimo que podrían hacer es retirarse de la vida del estado, ¡no más!", indicó la legisladora federal sobre Labastida Ochoa y López Valdez, de quienes dijo: "Ya ha pasado tanto tiempo y éstos se fueron del estado. Pues, ni más ni menos que no quedaron contentos con todo el daño que le hicieron y desean seguir haciendo".

"Pese a haber conseguido la gubernatura mediante un fraude electoral, Paco Labastida, mediante su esposa, contribuyó a impulsar la cultura en Sinaloa a través de la recuperación de espacios patrimoniales como casas históricas y demás obras que lograron redundar en bienestar para el estado. Por otro lado, Malova (por lo que la gente dice) apoyó a que no llegara un gobernador peor", indicó Clouthier Carrillo.

"Así las cosas, también tuvieron su lado muy oscuro. Paco Labastida propuso pensión vitalicia a los gobernadores de Sinaloa, dañando el patrimonio del estado. Pese a esto, resulta increíble que esa no haya sido la mayor de sus averías, pues lo que marcó su periodo de forma constante y visible fue su ataque sistemático a la libertad de expresión por todas las vías posibles", aseveró la legisladora de Morena.

"Por otro lado, Malova robusteció la nómina, creció enormemente la deuda pública, y saqueó los servicios de salud con compra de paracetamol a un precio 50 por ciento más elevado de lo que se encontraba en el costo de mercado", abundó la hija de "Maquío" en su columna de opinión.

"Sólo imaginarse que compraba un medicamento que costaba cuatro pesos, a nueve pesos, es indignante y ejemplifica la corrupción que reinaba durante su mandato. Aunado a esto, por si fuera poco, eso no fue lo peor que hizo Malova. El ejemplo de la corrupción e impunidad se vislumbra en el hecho de que su escolta fue acusado de brindarle protección a uno de los mayores narcotraficantes del país", insistió la diputada federal.

Ese mismo día, en entrevista para el medio digital Aristegui Noticias, Arturo Moya Hurtado, director de GPO, sostuvo que en octubre de este año comenzará la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo, y hasta finales de 2022 producirá 800 mil toneladas anuales.

Moya Hurtado aseguró que las afirmaciones sobre el impacto social y económico del proyecto en materia de pesca y agricultura, carece de respaldo documental. Según el ex diputado federal sinaloense Peña Avilés, la planta productora desataría un daño ecológico que resultaría en la "muerte para la bahía" de Ohuira.

El ex legislador del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que la planta se planea establecer en el estero de la bahía de Ohuira, una zona federal protegida declarada como patrimonio nacional, en donde habitan más de 90 especies marinas y que recibe al 80 por ciento de las aves migratorias que pasan por México.

"Contrario a lo que dijo Peña Avilés sobre que este proyecto afectaría el 61 por ciento de la producción pesquera, nosotros afirmamos, basados en los planos de operación de la planta, que no se van a descargar contaminantes ni sustancias toxicas a la bahía de Ohuira y tampoco se van a descargar aguas residuales", respondió Moya Hurtado.

En una carta dirigida a la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, fechada el pasado 25 de junio, el director de GPO manifestó que ni Labastida Ochoa, ni "Malova", tienen intereses económicos o políticos relacionados con la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo.

"Francisco Labastida fungió como consultor externo de nuestro proyecto debido a su experiencia a través de su despacho de consultores en Desarrollo, Economía y Finanzas. Su colaboración es únicamente profesional. En cuanto a Mario López Valdez, la relación se dio porque el proyecto se planteó, en un inicio, durante la gestión de este exgobernador. Su involucramiento fue coyuntural, ya que él fungía como la autoridad competente en ese momento a nivel estatal", aseguró el director de Gas y Petroquímica de Occidente en su misiva.

Clouthier Carrillo también fue entrevistada por Aristegui Flores, a quien le dijo que un punto a favor del proyecto es que se considera la participación de inversionistas alemanes y suizos, "que son gente aparentemente responsable", pero lamentó que se incluya como socios a "dos gobernadores que le han hecho mucho daño a Sinaloa".

"Ambos [Lastida Ochoa y López Valdez] son de los Mochis. A lo que voy es que pueden y han tenido influencia histórica en el manejo del Poder Judicial en Sinaloa, y ahí voy al tema de amparos y no amparos", agregó la diputada federal de Morena.

"En Ohuira son seis islas y es una zona con una profundidad más baja, y esto permite que las aguas tengan un movimiento menor y la corrientes. Aquí es donde empiezan la problemática, por el tema de larva de camarón y de tortuga marina, 32 especies de aves en especie de extinción, en invierto descansa ahí el siete por ciento de los patos del país y tendrían que dragar", abundó la hija del "Maquío".

"En Ohuira hay poca profundidad, el dragado podría poner en peligro muchas cosas y hay materiales peligrosos que podrían darse contra especies protegidas que están en la NOM 059. Tenemos pesca artesanal entre cooperativas que también se verían afectadas y comunidades indígenas. Aquí siempre es valorar inversión versus daño", agregó Clouthier Carrillo.

"Hay mano que puede mecer la cuna en los procesos judiciales que se dan en el estado de Sinaloa, porque dos de los interesados han sido gobernadores en el estado y tenemos que tener mucho cuidado", abundó la legisladora federal, quien agregó que el tema de corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El periódico Noroeste ha reportado en diversas ocasiones que, con el relleno de tierra y piedra en la superficie donde se edifica la fábrica de fertilizantes de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, se destruyó el manglar y una parte del humedal protegido de Santa María, Topolobampo y Ohuira, según consta en diversos dictámenes técnicos elaborados por especialistas.

Autorizada por el gobierno federal y los gobiernos locales, la planta de amoniaco se construye sobre una superficie en la Bahía de Ohuira, de 267 mil 500 metros cuadrados, que pertenece al polígono del noveno humedal de mayor prioridad del país y, sobre la cual será construida la fábrica que producirá 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoniaco anhidro. Una de las más grandes, aún sin construir, en América Latina.

El proyecto fue elaborado por el despacho del exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, y operado por su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, secretario de Desarrollo Económico en el sexenio de "Malova", así como por el ex mandatario estatal, Mario López Valdez, ignorando los dictámenes elaborados por un Grupo Interinstitucional de Análisis Técnico.