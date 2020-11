Laberinto, 33 años de contar historias con su música

La agrupación dará su primer concierto virtual el 21 de noviembre

Fernando Espinoza

Cuando los integrantes de Grupo Laberinto voltean a ver la historia musical que vienen arrastrando; ven estadios llenos, bailes en México y Estados Unidos, canciones que cuentan historias de caballos, pero también ven que les hace falta muchas cosas por hacer; como por ejemplo un concierto virtual.

Abel López, animador y segunda voz del grupo, dice que como agrupación siempre se han preocupado por hacer música que toque los sentimientos de su público, pero que también pueda poner a bailar a todo un pueblo, poco les había importado dar entrevistas, entrar a la era digital, buscar un premio, o estar en una alfombra roja, pero su postura ha cambiado. No son los mismos desde que iniciaron su historia en 1987, allá en Obregón, Sonora.

La agenda de Grupo Laberinto estaba llena este año, con presentaciones todas las semanas de jueves a domingo, así de exitosos son, sin embargo, tuvieron que cancelar todos sus eventos desde marzo hasta la fecha, y no reanudará su agenda hasta enero del próximo año, o de ser posible hasta que haya luz verde para conciertos. Grupo Laberinto es mucho más demandado en Estados Unidos, que en México, son 42 estados los que visitan cada año en el País vecino, así lo destacó el cantante en entrevista telefónica.

"Estados Unidos nos absorbe muchísimo, de doce meses que tiene el año trabajamos allá arriba de ocho, allá nuestra música ha estado muy fuerte, desde 1994 hemos subido un peldaño, son 42 estados de ese País los que visitamos año con año, y el público crece, tanto en las ciudades más grandes que tiene Estados Unidos como las más pequeñas", dijo Abel López.

Sin embargo, México no se queda atrás pues su público en este País los ha ayudado a llenar lugares como la Plaza Monumental de Morelia y las Ferias de Chihuahua, Tepic y Sonora. Para el este 2021 son varias las ciudades que piden la presencia de la agrupación, pero ellos no se quieren comprometer aún.

"A partir de enero, o cuando ya nos den luz verde para trabajar, es cuando se va agendar lo que se tiene que agendar, lo que ya pasó no, pues tristemente tendremos que volver a visitar esas ciudades, pero será otros eventos", dijo el artista.

Con los logros ya mencionados se podría pensar que al grupo no le hace falta nada, pero ahora van por el reconocimiento, aunque nunca les ha importado tener alguna estatuilla de algún premio importante, su nueva disquera Laberinto Sounds Records, un sello independiente, creado por ellos mismo, empiezan apostar por que el grupo no solo llene recintos, si no que comience a tener reflectores.

"Con lo digital y las redes sociales se comienzan a ver solos, nuestra nueva disquera nos acaba de dar la noticia que Billboard nos incluyó en una de sus listas de popularidad, y creemos que ese el comienzo, ser va a trabar por estar presentes en premios o por estar dentro de una alfombra roja, pero si no se logra, no importa, por que nuestro público está, y nos demuestra que podemos contar con su apoyo", destacó.

Abel aceptó ha habido momento duros en 33 años de carrera, como no llenar lugares que pensaron que sí, o tener poco público en ciudades donde recién llevan sus presentaciones, pero dijo que han sido más los momentos buenos, como que son los mismo integrantes desde que comenzaron, nadie se ha salido, al contrario se han integrado nuevos jóvenes, algunos hijos de los fundadores.

La apuesta más acertada de Laberinto es cantarle a los caballos, sus corridos sobre las carreras de esta bestias son los que más popularidad les ha dado, temas como El Cadete, La Corita, El Dorado y EL Chueco Galindo les ha dado el nombre de "Los auténticos reyes de los corridos de caballos".

Su último tema La Potra lo llevó a conquistar Centro Américo, un público al que no había podido llegar en más de tres décadas musicales, este temas tuvo más de 10 semanas en las listas de popularidad radiales en Guatemala. Este tema se estrenó en el 2019, y acumula más de 22 millones de reproducciones en el canal de Youtube del grupo.

Para el 2021, Grupo Laberinto se renovará pues preparan un disco de duetos en el que incluirán no solo a exponentes del regional mexicano, pues buscar unir su música a la de otros grupo y cantantes de otros género, aunque es un proyecto naciente ya tiene en mente una lista de artistas con quien ha hecho amistad en giras, conciertos y entregas de premios.

"De nuestro rancho hasta su casa"

Abel y el resto de los integrantes están nerviosos y ansiosos de que llegue el 21 de noviembre; por primera vez darán un concierto virtual, sin público al que ver cantar o bailar, pero que lo hacen con la intención de complacer a quienes, quienes por medio de redes sociales, les han pedido una presentación.

"La gente nos lo ha pedido mucho, y por eso lo vamos hacer. Van a poder estar en su casa, con sus bebidas, su comida, nosotros vamos a poner la música", dijo.

Los interesados solo tienen que entrar a www.grupolaberintolive.com donde ya están a la venta los boletos. "Los vamos hacer desde nuestro rancho, aquí a las afueras de Ciudad Obregón y lo vamos a transmitirpara el mundo entero, a las 21:00 horas, tiempo centro de México, vamos hacer música romántica, tropical y de corridas de carreras de caballos".

LAS CANCIONES MÁS SONADAS

La Potra

El indio enamorado

El Cadete

Esos tus ojos

La corita

La belleza negra

El peor de tus antojos

El chueco galindo

NO TE LO PIERDAS

La cita para el concierto virtual de "De nuestro rancho hasta su casa" es este sábado 21 de noviembre, más información en www.grupolaberintolive.com

INTEGRANTES

Serapio Ramirez, vocalista

Joaquin Rabago, teclados

Ricardo Mascareño, trompeta

Carlos Ortiz, trombón

Enrique Martinez, batería

Rafa Martínez, percusiones

Miguel Muñoz, trompeta

Heriberto Baldenegro, trompeta

Francisco Baldenegro, trombón

Andrés Martinez, sax

Hiram Barreras, bajista

Raúl López, voz

Óscar Guitierrez, guitarra y voz

Abel López, animador y voz

EN REDES:

https://www.instagram.com/laberintoficial/