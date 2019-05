Lady Gaga inaugura su primera tienda-museo en Las Vegas

Pocas cosas hay que le queden por hacer a Lady Gaga al día de hoy. Tras su vuelta a los escenarios después de un breve pero exitoso periodo en el mundo del cine con su papel protagonista en Ha nacido una estrella, Gaga sigue sorprendiendo con sus múltiples proyectos.

El último logro en sumarse a la lista ha sido la creación de ‘Haus of Gaga’, su primera tienda-museo en Las Vegas, ciudad en la que además, desde hace unos meses, tiene su residencia de conciertos con el show Enigma, difundió lavanguardia.com.

Hace unas semanas anunciaba la llegada de este nuevo establecimiento en el que se podrán adquirir productos de ‘merchandising’, de su colección de ropa y de maquillaje o visitar algunos de los objetos más icónicos de sus más de 10 años de carrera.

Ahora ya se sabe que, entre otras cosas, Lady Gaga ha tenido la idea de sacar del almacén todos aquellos estilismos y obras maestras de grandes diseñadores que con sus extravagancias la catapultaron hasta lo más alto a finales de la década pasada.

Un ejemplo de las piezas que desde el jueves están expuestas en las vitrinas de esta tienda-museo son las gafas de cigarrillos que llevaba en el vídeo de Telephone, el vestido que lució al final de su ‘Monster Ball Tour’ mientras cantaba Bad Romance o su inolvidable traje de órbita para los premios MTV de 2010.

Antse de la apertura de la exposición, Gaga compartió el vídeo del local listo a falta de un solo día para la inauguración, en el Park MGM de Las Vegas.

I’m very excited to bring Haus history to Las Vegas at #HausOfGagaLV at @parkmgm curated by @formichetti! The experience opens at 12pm tomorrow 👛👠💅💕 pic.twitter.com/4KgBRZ1Des