MÚSICA

Lalo Cruz declara su amor con el tema Si supieras

El cantautor de Phoenix, Arizona, promete lanzar cada mes nuevos sencillos mientras vuelve a los escenarios

Leopoldo Medina

Una tema romántico, una declaración de amor es lo que ofrece el cantante del género regional mexicano Lalo Cruz con Si supieras, su más reciente lanzamiento, una pieza en la que aborda los celos y que cuando existe el verdadero amor, pasa a segundo término.

Vía telefónica, desde Phoenix, Arizona, de donde es originario, Lalo Cruz comentó que este nuevo sencillo lo escribió con la idea de conquistar ese amor que todo el mundo tiene, y que aunque no llegue a funcionar, siempre habrá un buen recuerdo.

"Tenía 16 años cuando compuse esta canción, hoy tengo 22, ya la había grabado y lanzado de forma independiente, pero esta vez decidimos hacerlo con banda, algo de lo más nuevo que estamos haciendo".

Este tema está incluido en su próximo material discográfico, pieza que ha sido bien recibida y espera que se repita con las demás canciones que lanzará mes a mes, en las distintas plataformas digitales.

Serán 12 los temas que darán vida al disco que aún no tiene nombre, entre ellos figuran ¿Por qué no le dices?, grabado con mariachi y banda, Ya no te necesito, el cual se lanzó durante el confinamiento en la pandemia, y Extraordinario, otro tema romántico que tuvo la oportunidad de cantar a Karizma, la hija de Lupillo Rivera, en su fiesta de 15 años.

Cruz platicó que el encierro no lo afectó mucho, sobre todo porque ya está acostumbrado a trabajar así, resguardado al momento crear nuevos temas.

"La pandemia me ha dado mucho descanso, porque mi voz lo necesitaba, así que me vine a casa de mis padres para descansar. Esta situación también me ha dado salud mental, y cuando me quiere dar depresión, la saco haciendo otras cosas más productivas”.

Lamentó no estar cerca de sus fans porque reconoce que le falta la buena vibra de la gente, pero que ha hecho uso de otras alternativas para estar activo con sus seguidores, como componiendo desde su casa melodías que comparte en sus redes sociales.

"Componer es algo que no tiene horario, a veces me levanto con una idea a las 2 o 3 de la mañana, tomo mi guitarra y hasta me meto al carro para no despertar a nadie en la casa, y grabar así lo que es la maqueta, la voz, la guitarra, y la melodía, haciendo uso de aplicaciones como si fuera un mini estudio de grabación portátil", comentó.

Haciendo historia

Lalo Cruz es un artista que entra en la nueva generación de cantantes del regional mexicano, siendo una gran promesa; con tan sólo 8 años de edad, inició por el gusto a la música llevándolo más adelante a hacerlo de manera profesional.

La oportunidad llegó en el 2017, cuando incursionó como participante en el programa de la Unión Americana “Tengo talento”, avanzando a los cuartos de final, gracias al talento y apoyo de la gente.

Luego llegó al proyecto Línea Music, liderado por Juan Rivera, quien vio en él potencial y así, trabajando en conjunto, logró convertir a Lalo Cruz en un artista exclusivo de Sony Music Latin lanzando el primer sencillo ¿Por qué no le dices?

“El camino no ha sido fácil, ha sido una batalla, pero creo que a todos nos pasa cuando estamos siguiendo un sueño, una carrera, sin importar cuál sea, y si algo me distingue en este medio, es que le he puesto mucho estudio, dedicación, porque la música es como una mujer, si no le prestas atención, remata contigo”, resaltó

Cruz lamentó no poder estar sobre algún escenario, por lo que todo este tiempo se ha seguido preparando mucho más, para de esta forma tener que ofrecer a sus seguidores, quienes tras varios años de seguirlo, continúan favoreciendo su proyecto musical.

Dentro de poco tiempo planea grabar el tema Cupido anda suelto, escrita en conjunto con un compositor de Mazatlán, y le dará promoción tanto en México como en Estados Unidos.

“Mi objetivo en la música, además de lograr vivir de ella, es poder llegar a muchos países de habla hispana, además de cantar en inglés, conquistar los dos mercados México y Estados Unidos, y si se puede hasta Colombia” resaltó Cruz.

REDES SOCIALES

Facebook: Lalo Cruz

Instagram: lalocruzoficial

YouTube: Lalo Cruz Oficial