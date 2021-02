Lamentable y doloroso, el asesinato de dos mujeres en Mazatlán este martes: Immujer

Cada vez hay más saña en los ataques, manifiesta María del Carmen Morales Ramírez

Alma Soto

Cada vez hay más saña en los ataques en contra de las mujeres, lo que es lamentable y doloroso, manifestó María del Carmen Morales Ramírez respecto del asesinato de dos mujeres, mismas que fueron encontradas en un canal entre Fuentes del Valle e Infonavit Jabalíes.

“Esto duele, esto enardece, esto lastima y más en el conjunto de los organismos de mujeres”, dijo al ser cuestionada sobre la probabilidad de que haya manifestaciones para exigir justicia.

La funcionaria dijo que aún no hay informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través del Ministerio Público, en cuanto al móvil de los hechos, por lo que no se puede saber aun si será o no calificado como feminicidio.

Independientemente de eso, recalcó, cualquiera que haya sido el móvil del crimen, es lamentable y el Immujer ofrece apoyo sicológico y jurídico a las familias de las víctimas.

Comentó que si bien es cierto no tienen un enlace con la Fiscalía, sí les solicitan coadyuvar y estar en contacto con las familias.

“Estaremos alertas, número 1, exigiendo justicia, número 2, dando el apoyo necesario para las familias, y número 3, el seguimiento en cuanto a la investigación e impartición de justicia”, declaró.

Morales Ramírez comentó que el Instituto Municipal de las Mujeres trabaja en la prevención de la violencia en todos los tipos, en todas las modalidades.

En estos tiempos de pandemia, dijo, se está trabajando a través de las plataformas virtuales porque no pueden ir a las escuelas a llevar el mensaje preventivo, pero sí en las colonias y en la zona rural con pequeños grupos de mujeres.

Por la mañana del martes, fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres que estaban en un canal pluvial que pasa entre Fuentes del Valle e Infonavit Jabalíes.