Las alas de Titika: Ã“scar, mÃ¡s que un promotor

Las alas de Titika: Óscar, más que un promotor

María Julia Hidalgo

“Estuve a punto de dejarlo todo, pero me di cuenta de que alguien me seguía y decidí continuar”, es la única manera que tengo para describir su ímpetu. Ágil y ensimismado, lo veo saliendo del metro, atravesando la plaza, leyendo un texto en una banca, tomando café en su barrio, presentando un libro, deliberando un ganador, conduciendo un evento, coordinando un grupo, dando talleres, respondiendo una entrevista, moderando una mesa, haciendo fila para la Cineteca…, siempre en un soliloquio, como discutiendo aquello que será mejor, aquello que puede funcionar. Antes de hablar con él, yo ya tenía mi propia historia sobre su vida —ese feo defecto mío—; apenas lo conocí pude dilucidar todo mi imaginario. Estudioso del teatro, actor, profesor, arquitecto, escritor, poeta… amante del café, del cine, de los viajes, pero sobre todo un entusiasta promotor de la cultura; eso es el paisano, el originario de El Verde, Concordia, Sinaloa.

Un desayuno en el Foro de Expresión Cultural Sinaloa, en plena Ciudad de México; la intención dar a conocer la riqueza del estado.

“Un espacio que sirva de plataforma y al mismo tiempo nos sirva para recibir lo que sucede en nuestra tierra, en otros estados y fuera de México”, fue su pronunciamiento.

Por el Foro desfilaron músicos, pintores, académicos, científicos, escritores, deportistas, bailarines, cocineros, cantantes, narradores…todo iba bien, todos contentos, pero faltó lo de siempre, apoyo.

Con deseos de adentrarme más en su mundo, leí uno de sus libros Atada sobre las olas; una novela que muestra costumbres y sabores de los pueblos sinaloenses, enmarcada en una historia de amistad que trasciende al tiempo, a la distancia, a la violencia y al desamor.

“Mi mayor anhelo es hacer que la literatura y el arte en general sirvan como un instrumento que nos transforme y nos sensibilice, que nos ayude a generar conciencia por preservar nuestro planeta”, dice el dos veces ganador del reconocimiento Catedrático de excelencia por el Instituto Politécnico Nacional.

Por él, supe de la importante celebración que ocurre en Concordia, cada mes de mayo. Un conterráneo que tiene muy vivo los colores de su tierra, y, contrario a muchos, eso le ha servido para voltear a ver diversos y lejanos mundos. La mayor prueba es su más reciente novela Viernes trece en París. El asiduo viajero nunca imaginó que ese viernes 13 de noviembre llegaría a la Ciudad Luz y todo en ella sería diferente.

Apenas arribó al aeropuerto, una sensación extraña le recorrió los poros. Tomó un taxi. Llegó a su hotel de siempre; se registró y empezó su recorrido por la ciudad. 17 minutos después las Cuernos de Chivo fueron descargadas.

No comprendía que pasaba; todo le pareció un manicomio; las sirenas sonaron por todos lados.

La sangre corría por las banquetas; las miradas de miedo estallaban por todos lados. Todo cambió. No, no era Sinaloa, ese viernes 13 estaba en París; al pie del Bataclán, antes de los atentados… No les cuento más, si quieren conocer la historia completa, el autor estará en la FeliArt Mazatlán, el domingo 5 de mayo.

Incansable como es, ahora se encuentra organizando el Primer Maratón de Escritores en Coyoacán —su querido barrio—. En el marco del Día Internacional del Libro, el martes 23 de abril, Óscar ha convocado a escritores de distintos géneros literarios.

Habrá un recorrido de más de 42.2 kilómetros de libros, una iniciativa, un proyecto con el que apuesta restablecer el tejido social; recuperar el espacio público y regresar a éste la confianza de poder recorrerlo como en sus mejores tiempos. Si ese día andas por Coyoacán va aquí un recordatorio https://www.youtube.com/watch?v=yErYhB_gBuA

Uno de los mayores anhelos de Óscar Manuel Quezada —el paisano de Concordia— es tener la oportunidad de leer en su tierra, de sentarse con los jóvenes, de compartir saberes, pero sobre todo de mostrar que la lectura es capaz de hacernos imaginar mundos mejores donde cada uno reconozca la capacidad de escribir su mejor historia.

