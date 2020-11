Las bandas, con sus tocadas, ponen en riesgo a Mazatlán: El Químico

Aunque los músicos hagan ruido (protestas), la postura del Municipio no cambiará: que cumplan protocolos, dice

Alma Soto

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres acusó a los músicos de poner en riesgo a la ciudad, de propiciar el avance de la pandemia de Covid-19 al incumplir los protocolos sanitarios.

"Ellos pueden venir a hacer ruido, pero no vamos a cambiar, vamos a exigirles que cumplan y todos contentos. Tengo información que no se dieron abusos, que me presenten una prueba los que acusan, es muy fácil gritar en redes", declaró justo antes de la llegada de la manifestación de los músicos, quienes fueron atendidos por el Oficial Mayor, Javier Lira González, y no quedaron confornes con el resultado, por lo que esperarían audiencia con Benítez Torres.

Dijo que está de acuerdo en que los músicos deben trabajar, se les dan las facilidades, pero muchos de ellos no quieren cumplir con el protocolo que deben tener, y si no cumplen la Ley, tiene que actuar.

"Que a mí no me salgan que no los queremos dejar trabajar, ellos ponen en riesgo a toda la ciudad por intereses personales, intereses de un grupo pequeño, ponen en riesgo que avance la pandenia,", recalcó.

El Alcalde aseguró que la noche del sábado, cuando detuvieron y mandaron a Barandilla a varios músicos, habia tres bandas tocando en el mismo lugar, llenos de gente, lo que no ayuda a la ciudad.