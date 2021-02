Temporada de premios

Las series y películas por streaming nominadas a los Globos de Oro 2021

Blanca Rosa Hernández

24/02/2021 | 06:41 AM

Durante años, Netflix y HBO han competido cara a cara por el control de los premios televisivos en Estados Unidos pero, en esta ocasión, la primera domina de manera indiscutible las nominaciones a los Globos de Oro tras hacerse con 20 candidaturas en todos los apartados.

The Crown, Ozark, The Queen's Gambit y Unorthodox son algunos de los fenómenos televisivos que recibieron la mención de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que también ha repartido sorpresas muy inesperadas como la candidatura de Emily in Paris.

De esta manera, Netflix cuenta con participaciones en todos los géneros: serie dramática, serie de comedia y serie limitada (miniserie).

A las que hay que sumar las 22 nominaciones que ha logrado en el apartado cinéfilo.

Por su parte, HBO reúne nueve candidaturas repartidas entre sus dos marcas: HBO y HBO Max.

El pulso final se decidirá en una gala retransmitida este domingo 28 de febrero desde Nueva York y Los Ángeles, con un formato completamente virtual que estará a cargo de dos iconos de la comedia: Tina Fey y Amy Poehler.

The Crown, la joya de la corona de Netflix

Entre las grandes favoritas de esta edición repite The Crown, la serie sobre la monarquía inglesa que se ha convertido en la joya de la corona de Netflix y que parte como la gran favorita de la edición.

La realeza se medirá en el género dramático contra Ozark, Ratched, Lovecraft Country y The Mandalorian, esta última la gran apuesta del gigante Disney que, sin embargo, no logra entregar una nominación a su protagonista, el chileno Pedro Pascal.

Lo contrario pasa con The Crown, que reparte ni más ni menos que cinco candidaturas entre sus intérpretes.

La más obvia para Olivia Colman como mejor actriz protagonista, que podría repetir su triunfo del año pasado por su papel como la reina Isabel II, con el permiso de su compañera de reparto, Emma Corrin, que da vida a la princesa Diana y también está nominada.

Asimismo, Josh O'Connor, que encarna al Príncipe de Gales, aspira a llevarse el Globo de Oro a mejor interpretación contra un histórico Al Pacino, entregado a la pequeña pantalla en la serie Hunters.

Sorprendente nominación para Emily in Paris

En comedia, Schitt's Creek llega a la casilla de salida como gran favorita con cinco nominaciones apenas meses después de arrasar en los Emmy, donde se llevó nueve premios con los que ocupó prácticamente toda la retransmisión de la gala.

La nominación esperada de Schitt's Creek contrasta con el asombro que despertó en Hollywood la inclusión en ese mismo apartado de Emily in Paris, ausente en prácticamente todas las quinielas de la prensa especializada y que lejos de conformarse con eso entregó otra mención a su protagonista, Lily Collins.

Cierran la categoría de comedia The Flight Attendant

The Great y Ted Lasso, la gran apuesta de la tecnológica Apple para este temporada tras su debut en el negocio televisivo con la plataforma Apple TV+.

Anya Taylor-Joe pone el acento latino a estos premios

El formato de serie limitada (miniserie) ha ganado prestigio estos años gracias a formatos aclamados por el público y la crítica como Chernobyl.

Esta vez, The Queen's Gambit y Unorthodox, dos de los fenómenos televisivos del año, recibieron sus correspondientes candidaturas.

Normal People, Small Axe y The Undoing completan la batalla por el Globo de Oro en la reñida categoría.

En este apartado habrá participación latina, pues la argentina Anya Taylor-Joy, que también tiene nacionalidad británica y estadounidense, competirá por la estatuilla a mejor actriz tras protagonizar The Queen's Gambit.

Y no es la única nominación de Taylor-Joy, que consiguió otra candidatura en la sección cinematográfica por protagonizar la película "Emma". La argentina se une así a Sacha Baron Cohen (Borat y The Trial of Chicago 7) con dos nominaciones por trabajos distintos.

Lista de series y películas nominadas:

Mejor película, drama:

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Mejor película, musical o comedia:

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Mejor actor, drama:

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Tahar Rahim, The Mauritarian

Mejor actriz, drama:

Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day, The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Mejor actor, musical o comedia:

Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

James Corden, The Prom

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Dev Patel, The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg, Palm Springs

Mejor actriz, musical o comedia:

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Kate Hudson, Music

Michelle Pfeiffer, French Exit

Rosamund Pike, I Care A Lot

Anya Taylor-Joy, Emma

Mejor actor de reparto:

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Jared Leto, The Little Things

Bill Murray, On the Rocks

Leslie Odom Jr, One Night in Miami

Mejor actriz de reparto

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Jodie Foster, The Mauritanian

Amanda Seyfried, Mank

Helena Zengel, News of the World

Mejor director:

Emerald Fennell, Promising Young Woman

David Fincher, Mank

Regina King, One Night in Miami

Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7

Chloe Zhao, Nomadland

Mejor película en lengua extranjera:

Another Round

La Llorona

The Life Ahead

Minari

Two of Us

Mejor película de animación:

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers

Televisión

Mejor serie dramática:

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Mejor actor, drama:

Jason Bateman, Ozark

Josh O'Connor, The Crown

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Al Pacino, Hunters

Matthew Rhys, Perry Mason

Mejor actriz de drama:

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Emma Corrin, The Crown

Laura Linney, Ozark

Sarah Paulson, Ratched

Mejor serie musical o de comedia:

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Schitt's Creek

Ted Lasso

Mejor actor, musical o comedia:

Don Cheadle, Black Monday

Nicholas Hoult, The Great

Eugene Levy, Schitt's Creek

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Ramy Youssef, Ramy

Mejor actriz, musical o comedia:

Lily Collins, Emily in Paris

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Jane Levy, Zoey's Extraordinary Playlist

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Mejor serie limitada o película para televisión:

Normal People

The Queen's Gambit

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Mejor actor de serie limitada o película para televisión:

Bryan Cranston, Your Honor

Jeff Daniels, The Comey Rule

Hugh Grant, The Undoing

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Mejor actriz de serie limitada o película para televisión:

Cate Blanchett, Mrs America

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Shira Haas, Unorthodox

Nicole Kidman, The Undoing

Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit