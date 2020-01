Le ofrecen a Maradona dirigir a la selecciÃ³n de Venezuela

Le ofrecen a Maradona dirigir a la selección de Venezuela

El astro argentino seguirá al frente de Gimnasia y Esgrima

Noroeste / Redacción

24/01/2020 | 11:41 AM

Diego Armando Maradona, ex director técnico de Dorados de Sinaloa, reconoció el viernes que le ofrecieron ser entrenador de la selección de futbol de Venezuela, pero aclaró que va a cumplir su contrato con Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Minutos antes de que Gimnasia comenzara a jugar con Vélez Sarsfield en el reinicio de la Superliga argentina, un periodista de la transmisión oficial de TV le preguntó por los rumores de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le había ofrecido en una reunión en Caracas el cargo en la “vinotinto”, a lo que Maradona asintió.

¡Qué alegría ver nuevamente en nuestra Patria amada a Maradona! Venezuela es tu casa amigo y hermano del alma. ¡Bienvenido! pic.twitter.com/gwkgEbJZZH — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 22, 2020

Pero el ex futbolista sostuvo que “no podía fallarle a los muchachos y a la gente (...) ya mi palabra estaba empeñada (con Gimnasia), no había ninguna posibilidad de que me sacara (...) de acá”.

Venezuela busca entrenador tras la salida de Rafael Dudamel, quien semanas atrás asumió el cargo de DT de Atlético Mineiro en Brasil.

Maradona llegó el año pasado a Gimnasia con la tarea de salvar al equipo del descenso.

(Con información de Reuters)