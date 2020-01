Le salen más males a Rafael y posponen su cirugía de vesícula

Rafael Cervantes Soto, quien es invidente total, pide el apoyo de los lectores para poder someterse a la cirugía que requiere

Juan Escutia

El pasado 17 de enero, Rafael Cervantes Soto iba a ser operado de la vesícula sin embargo, la operación se pospuso ya que tras los estudios que le realizaron, Rafa resultó con anemia y presión baja, por lo que ha tenido que gastar el poco dinero que tenía ahorrado para la cirugía y ahora requiere de nuevo del apoyo de los lectores de este diario.

Desde el año pasado Rafael, quien es invidente total y vive de la venta de dulces y el apoyo de los automovilistas en los principales cruceros de la ciudad, se sometió a diversos estudios ya que tiene problemas en la vesícula y requiere ser operado.

Gracias al apoyo de los lectores de este diario, Rafael logró juntar dinero para la operación que le realizaría en el Hospital General y según dijo, tiene un costo de 7 mil pesos.

Sin embargo, en los primeros días de este año le realizaron los estudios correspondientes para poder ser sometido a la cirugía que requiere, pero resultó que padece anemia y presión baja, por lo que el poco dinero que había juntado lo ha ido gastando en los tratamientos médicos de estos males.

“Siempre no me operaron, me iban a operar el 17 de enero, pero como en los estudios me salió anemia y presión baja, por lo que el dinero con que me habían ayudado para la operación me lo he ido gastando en los medicamentos y desacompleté para la operación, por lo que pido ayuda para poder operarme de la vesícula”, expresó.

Por tal motivo Rafael pide el apoyo de los lectores de este diario y así poder juntar el dinero que requiere para su cirugía, además de poder tener un poco de dinero para poder solventar los gastos de sus dos hijo, Karla Esmeralda y Andrés, de 7 y 14 años respectivamente, quienes estudian en el CAM 38, ya que requieren atención especial.

Quien guste ayudara Rafael y su familia se pueden comunicar con él a su teléfono celular 6692 689716 o acudir a su domicilio ubicado en Avenida Progreso, número 10104 en la colonia del mismo nombre, o si gusta puede traerlo a este domicilio donde con gusto se le hará llegar su donativo.