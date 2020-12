LeBron James se indigna al ver las imágenes de un entrenador de americano pegándole a un niño

El astro de la NBA compartió en Instagram Stories su malestar por lo sucedido con un mensaje

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Un video que recoge el momento en que un entrenador de futbol americano de categorías infantiles golpea dos veces a un niño de nueve años en la cabeza en Florida (EU) ha desatado la indignación en las redes sociales, siendo la voz de LeBron James una de las que más alto se ha hecho oír.

El astro de la NBA compartió en Instagram Stories su malestar por lo sucedido con un mensaje: “No puede ser. Si estoy ahí, e incluso si no es mi hijo, tenemos más que palabras, seguro”.

La agresión se produjo durante un partido del Campeonato Nacional de Futbol Americano Juvenil (AYF) en Kissimmee, Florida. Como se aprecia en las imágenes, Alexis Cobb, entrenador de los Savannah Gators, le propina un primer golpe al niño en el casco mientras exterioriza su malestar. A continuación vuelve a pegarle y el chico cae al suelo. Cuando se levanta, su entrenador lo toma de la cabeza y lo sacude para, finalmente, echarlo de la cancha.

Después de hacerse pública la agresión, el club publicó un mensaje en Facebook en el que cuestiona lo sucedido, si bien pide que no se culpe “a todos por las acciones de un hombre”. Además, aseguró que el protagonista de la agresión es el “entrenador en jefe” de la categoría de hasta nueve años, que definió como “un buen tipo”.

Poco después, el propio Cobb se disculpó. “No voy a poner excusas por lo que hice. Me equivoqué”, dijo. Y agregó: “No debería haberlo disciplinado en público. Debí esperar a que volviéramos”. “No hay excusas para mis acciones, pero me perdonó y sus padres me han perdonado, así que nadie más debería criticarme”, concluyó.

Posteriormente, un compañero entrenador confirmó que a Cobb se le ha prohibido entrenar de por vida en la AYF y que también afronta cargos en Florida.