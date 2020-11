LeBron James solicita ayuda a los habitantes de Akron para hallar al asesino de su amiga, Ericka Weems

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Cavaliers lloran la muerte de Ericka Weems, la hermana de uno de sus directivos. Ericka, hermana de Brandon Weems (director de la red de ojeadores de la franquicia de Cleveland), fue hallada muerta en su domicilio con un tiro en la cabeza el pasado lunes a los 37 años de edad sin que la Policía de la ciudad de Akron, donde residía, haya anunciado el arresto ni la identificación de ningún sospechoso.

“Nuestros corazones están llenos de dolor por esta acto sin sentido. Ofrecemos nuestra asistencia a Brandon para intentar hacer justicia por Ericka”, asegura Koby Altman, mánager general de la franquicia, en un comunicado oficial.

La figura pública más importante que ha reaccionado ante este suceso es LeBron James. Y con razones, ya que el ahora jugador de los Lakers está muy unido a la familia Weems. La madre de Ericka es la madrina de LeBron y con sus hijos compartió parte de su infancia en Akron. El camino de LeBron y Brandon es paralelo, formándose como deportistas en la Universidad de St. Vincent-St. Mary’s y coincidiendo años después en los Cavaliers, el equipo donde LeBron era la estrella y donde Brandon continúa como directivo hasta hoy.

AKRON OHIO!! My brother’s sister was murdered this past weekend in her home! My brother family need answers to why and by whom. My city I need y’all to go to work and find out who did this awful, shameful, disgusting thing to such a caring, loving angel! #Justice4EricaWeems❤️💔