Leobardo Alcántara quería que metiera a su gente de aviadora en la Comuna, dice Alcalde de Culiacán

Jesús Estrada Ferriro acusó que el dirigente del Partido del Trabajo en Sinaloa le pidió incluir a su equipo a la comuna sin laborar, sin embargo el Presidente Municipal se negó

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Leobardo Alcántara Martínez, dirigente del Partido del Trabajo en Sinaloa, le pidió a Jesús Estrada Ferreiro incluir a parte de su equipo en el Municipio para ser aviadora, acusó el Alcalde de Culiacán.

Alcántara Martínez días atrás acompañó a pepenadores del basurón a un plantón en el Ayuntamiento con la consigna de que no se privatice la basura. Estrada Ferreiro argumentó que lo que hace el petista es hacer grilla, y todo por que él no accedió a meter a sus amigos de aviadores en la Comuna.

“Ahí está involucrado un señor del PT, que es dirigente (Leobardo Alcántara) que anda patrocinando plantones frente al Ayuntamiento sin ninguna causa justificada, porque no sé qué es lo que está peleando, si es porque no le di ningún puesto a él, ni a la gente que cargaba ahí junto con él”, afirmó.

“Ni siquiera querían trabajar, querían puestos de aviadores, querían puestos para tenerlos en su partido, eso ya se acabó, se lo digo ahorita otra vez... me pidió él puestos para su gente, Leobardo, me pidió que nombrara gente de su equipo y le dije que no, si acaso tienen el perfil los meto, y es para que trabajen”, agregó.

Estrada Ferreiro minimizó un posible juicio político en su contra por parte de los cuadros morenistas en Sinaloa, y llamó a sus simpatizantes a apoyarlo, sobre todo en redes sociales.

“No tienen ni idea de lo que es un juicio político, están queriendo engañar a la gente e inquietando a muchos, porque mucha gente se inquieta, y me han hablado, me dicen que si en qué me ayudan, pues en nada (les responde), lo que pueden hacer es que en las redes, cuando reciban esto, no nada más lo vean, pónganle ahí que no están de acuerdo o que están equivocados”, compartió.

María Inés Pérez Corral, ex dirigente de Morena en Culiacán, es uno de los cuadros del partido que está promoviendo un posible juicio político contra Estrada Ferreiro. El Alcalde subrayó que la razón por la cual ella está haciendo eso es debido a que no le dio el puesto que ella quería en su administración, el de Secretaria del Ayuntamiento, sin embargo le ofreció una dirección dentro de la comuna.

“Primero me pidió un puesto, me pidió ser Secretaria del Ayuntamiento ¿Pues cómo la voy a poner ahí, por favor (bromea)? ...Que se enoje, que patalee a mí no me importa eso, por berrinches no, conmigo no van los berrinches, que haga lo que quiera... le dije que no podía ser Secretaria, ya tenía una persona designada, ya estaba Othón designado, no públicamente, pero ya estaba Othón”, subrayó.

El Presidente Municipal dijo también que no está afiliado a Morena, pero si se lo piden lo hará, y acusó que hay muchos que están dentro del partido, pero que no se manejan como reales morenistas.

“No puede ser morenista, si no cree o no practica los principios de Morena, es igual, cuando una persona va a misa a darse golpes de pecho, y sale y golpea a la gente”, mencionó.