Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Jennifer Lawrence lideran el reparto de la nueva película de Adam McKay para Netflix

La película está escrita por el propio McKay, quien ya ganó el Óscar por su libreto para 'La gran apuesta', y contará la historia de dos astrónomos que inician una cruzada en los medios para avisar a la humanidad de la existencia de un asteroide que se está acercando a la Tierra

Noroeste / Redacción

Netflix ha anunciado el espectacular reparto de 'Don’t Look Up', la nueva película de Adam McKay, responsable de cintas como 'La gran apuesta' y 'El vicio del poder'.

Ya se sabía que Jennifer Lawrence iba a ser una de sus protagonistas, pero la cinta contará también con Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Tomer Sisley y Rob Morgan, publicó espinof.com.

La película está escrita por el propio McKay, quien ya ganó el Óscar por su libreto para 'La gran apuesta', y contará la historia de dos astrónomos que inician una cruzada en los medios para avisar a la humanidad de la existencia de un asteroide que se está acercando a la Tierra, amenazando con destruir el planeta.

La gran mayoría de los actores llevaban tiempo asociados al proyecto a falta de confirmación, siendo DiCaprio el que ha tardado más tiempo en tomar una decisión.

El intérprete no tenía claro que fuese a poder compatibilidad 'Don't Look Up' con 'Killers of the Flower Moon', su nueva colaboración con Martin Scorsese, pero finalmente sí ha sido posible.

De esta forma, DiCaprio deja de ser una de las pocas grandes estrellas de Hollywood que todavía no había participado en una película de Netflix. De hecho, se da la casualidad de que sus dos próximos proyectos son colaborando con una plataforma de streaming, ya que es AppleTv+ la que financia 'Killers of the Flower Moon'.