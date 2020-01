Leonardo DiCaprio y Robert de Niro protagonizarÃ¡n Killers of the Flower Moon, cinta de Scorsese

Leonardo DiCaprio y Robert de Niro protagonizarán Killers of the Flower Moon, cinta de Scorsese

DiCaprio confirmó durante la ceremonia de entrega de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos que trabajaría con De Niro en la próxima cinta del director de Toro Salvaje. Así, Scorsese contará con dos de los intérpretes más habituales de su filmografía

Sinembargo.MX

21/01/2020 | 09:32 AM

MADRID._ Después del éxito de The Irishman, con la que Martin Scorsese opta al Óscar a la Mejor Película y también al galardón como mejor director, el realizador ya prepara su próximo proyecto, Killers of the Flower Moon. Una película en la que ya se ha confirmado la primera colaboración de dos de los actores fetiche de Scorsese en uno de sus largometrajes: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

Fue el propio DiCaprio el que confirmó durante la ceremonia de entrega de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos que trabajaría con De Niro en la próxima cinta del director de Toro Salvaje. Así, Scorsese contará con dos de los intérpretes más habituales de su filmografía, que ya trabajaron conjuntamente a las órdenes del realizador en el cortometraje The Audition.

Inspirada en el libro homónimo de David Grann, Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI, narrará una serie de asesinatos a población indígena estadounidense a principios de los años 20 en Osage, Oklahoma, por el control del petróleo de la zona.

La población nativo-americana era, por entonces, la más rica del mundo, y la masacre investigada por el FBI se contabilizó por unos veinte muertos en cifras oficiales, un número que según la hipótesis de Grann, sería mucho mayor.

Aunque aún no se ha confirmado a qué personajes interpretarían los actores, Scorsese ya declaró que imaginaba a Robert De Niro en la piel de William Hale, un rico vendedor de ganado que podría haber sido el responsable de la matanza, y a Leonardo DiCaprio daría vida a Ernest Bukhart, sobrino de Hale y cómplice del ganadero que fue sentenciado como culpable en el proceso judicial posterior.

Rodrigo Prieto, director de fotografía de El irlandés, volverá a ponerse bajo las órdenes del director en este nuevo largometraje cuyo guión corre a cargo de Eric Roth (Forrest Gump, El curioso caso de Benjamin Button). Killers of the Flower Moon tiene previsto comenzar su rodaje durante marzo.