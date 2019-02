Libera Maduro a Jorge Ramos y otros periodistas de Univisión, pero confisca material grabado y equipo

La cadena estadounidense Univisión informó que el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro Moros retuvo arbitrariamente en el Palacio de Miraflores por tres horas, y luego liberó, a un equipo de seis periodistas encabezado por el mexicano Jorge Ramos Ávalos, quien realizaba una entrevista al presidente venezolano.

Sin embargo al presidente "chavista le disgustaron las preguntas y ordenó detener la grabación, decomisar los equipos y retener a los periodistas", indicó Univisión, que agregó que los periodistas retenidos fueron María Martínez, Claudia Rondón, Francisco Urreiztieta, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán, además de Ramos Ávalos.

Todos los periodistas se encuentran ya en su hotel de Caracas, la capital venezolana, sin embargo, Maduro Moros ordenó decomisar el material grabado, los equipos de televisión y telefonía de Ramos Ávalos y su equipo, según lo confirmó la propia televisora.

Attention: A @Univision team, headed by @jorgeramosnews , is being arbitrarily detained at the Miraflores Palace in Caracas. They were interviewing @NicolasMaduro but he didn't like the questions. Their technical equipment was also confiscated. https://t.co/c45tB0E4er

Por su parte, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch en América, exigió la liberación de los periodistas. "Le pido a @lopezobrador_ y @SRE_mx que exijan la inmediata liberación de @jorgeramosnews. No pueden quedarse en silencio cuando un ciudadano mexicano ha sido retenido por la dictadura", señaló a través de su cuenta en la red social Twitter

Asimismo, Kimberly Breir, alta funcionaria del Departamento de Estado estadounidense, confirmó en Twitter que Ramos Ávalos y su equipo estaban siendo "retenidos contra su voluntad en el palacio de Miraflores por Nicolás Maduro".

.@StateDept has received word the journalist @jorgeramosnews and his team are being held against their will at Miraflores Palace by Nicolas Maduro. We insist on their immediate release; the world is watching. #Venezuela