Licita Gobierno placas con logo Puro Sinaloa; serÃ¡ imperceptible, refuta Vialidad y Transportes

Licita Gobierno placas con logo Puro Sinaloa; será imperceptible, refuta Vialidad y Transportes

El Gobierno del Estado abrió una licitación para la adquisición de 984 mil placas en las que se incluirá el logotipo Puro Sinaloa, sin embargo, el Director de Vialidad y Transportes, Feliciano Valle Sandoval, alegó que se respetará el diseño y el logotipo es únicamente un holograma de seguridad que será invisible a simple vista

Karen Bravo

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, abrió la licitación para la adquisición de 984 mil placas vehiculares a las que se le añadirá el logotipo Puro Sinaloa. Sin embargo, el logo no será perceptible a la vista, alegó el Director de Vialidad y Transportes Feliciano Valle Sandoval.

“El logo Puro Sinaloa que se ve en la imagen, que se aprecia en el centro es una imagen, es un holograma de seguridad, que en este caso pues es invisible, solo se puede ver de manera intermitente cuando pones la placa a la luz del sol o a contraluz, no es una imagen que habrá de tener la placa el Puro Sinaloa en el centro, sino lo tendrá de manera pequeña en la parte de arriba”, explicó.

“El diseño de la placa que actualmente conocemos es el mismo diseño que habrá de existir, sin embargo, para motivos de cuestiones de seguridad hemos estado nosotros buscando que la nueva placa contenga algunos elementos extras a los que anteriormente se tenía para que sea más segura, para que sea más difícil la falsificación”, detalló.

El Estado busca comprar 984 mil placas para 12 modalidades de vehículo, es decir, automóvil particular, motocicleta particular, camión particular, policía, remolque, automóvil público, camión público, autobús público, moto patrulla, demostración, capacidades diferentes y autobús particular, detalló en un informe la Secretaría General de Gobierno.

El diseño que se muestra en la licitación publicada en el portal de Compranet Sinaloa, son visibles dos logotipos Puro Sinaloa. El primero en tamaño pequeño en la parte superior de la placa y el otro al centro ocupando mayor espacio.

“El logo Puro Sinaloa que se aprecia en Compranet es visible porque es un elemento que habrá de llevar pero a simple vista no se verá el logo Puro Sinaloa del centro, el grande, porque eso es solamente un elemento de seguridad”, expuso Valle Sandoval.

La licitación detalla las especificaciones sobre la incorporación del logotipo en la placa.

“La textura reflejante de las placas vehiculares deberá estar protegida con material transparente altamente resistente que incorpore el logotipo “Puro Sinaloa” con un efecto de refracción de luz con puntos de incidencia que crea patrones cinéticos”, señala el documento.

La junta de aclaraciones no será presencial pero se llevará a cabo el 7 de julio. El 14 de julio los participantes deberán entregar las propuestas en un sobre cerrado que será enviado por paquetería como medida ante la contingencia.

En la licitación también se pide que las placas tengan una garantía de 36 meses expuestas a la intemperie y necesario comprobar la calidad de los materiales.

El 28 de noviembre de 2017, el entonces Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, anunció que con la eliminación de la tenencia en la entidad, el Gobierno del Estado adquiriría placas permanentes, ya no serían renovadas.

"Tendrían en este caso solo que cambiar u obtener placa aquellos que sean cambio en el propietario del vehículo o para nuevos vehículos, eso también sería una ayuda adicional igual que la tenencia a la economía familiar y a mejorar la competitividad en el estado", afirmó aquella vez el funcionario estatal.

Es la segunda compra de placas que realizará el Gobierno del Estado. En enero de 2018 se agotaron las placas chinas adquiridas en la administración de Mario López Valdez y se implementó el diseño que actualmente es utilizado.