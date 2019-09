Líder de The Cars murió por enfermedad cardiaca, según forenses

La policía informó el domingo que halló muerto en su casa de Manhattan, Nueva York, al cantante y guitarrista rítmico a los 75 años

Noroeste / Redacción

El líder de la banda de new wave famosa en los 1980 The Cars, Ric Ocasek, murió de una enfermedad cardiaca, dijeron médicos forenses de Nueva York.

Un enfisema pulmonar, causado por una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, contribuyó a la muerte del artista neoyorquino, comentaron funcionarios de salud.

La policía informó el domingo que halló muerto en su casa de Manhattan, Nueva York, al cantante y guitarrista rítmico a los 75 años, difundió, citó publinews.com.

El cuerpo no presentaba signos de muerte violenta ni rastros exteriores.

SE RECUPERABA DE CIRUGÍA

En una publicación en la red Instagram de este lunes, su familia dijo que el artista se estaba recuperando en su casa de una cirugía, pero este domingo se encontraron con que no respondía cuando le traían su desayuno.

El boceto abstracto en negro y rojo incluía una nota de Ocasek que decía: "Sigan riéndose".

"Nuestro padre fue un garabato prolífico. Su muerte fue repentina, inesperada y más que desgarradora", escribieron los hijos.

Bajo el liderazgo de Ocasek, The Cars incorporó efectos electrónicos extravagantes propios del estilo new wave (nueva ola) a canciones pop de estructura clásica.

Entre sus éxitos destacaban "You Might Think", "Shake It Up" y "Drive" en la década de 1980.

Los Cars estuvieron entre los primeros habituales de MTV, ganando el premio de "Video del año" por "You Might Think" en los primeros Video Music Awards, en 1984.

Después de separarse en 1988, la banda volvió en 2011 luego de que Ocasek escribiera nuevas canciones.

El año pasado, el grupo fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a otros artistas como Bon Jovi, Moody Blues, Dire Straits y Nina Simone.