Lidera Ahome... Â¡en precios mÃ¡s altos de combustibles!

Lidera Ahome... ¡en precios más altos de combustibles!

El titular Ricardo Sheffield dijo que por instrucciones de Presidente Andrés Manuel López Obrador analizan municipios donde no hay competencia, para que alcaldes tengan posibilidad de obtener un permiso de gasolinera para que oferte combustible

Noroeste / Redacción

MÉXICO,._ El norte de Sinaloa se mantiene en el mapa de los abusivos en los precios de combustible más altos del país, revela la Profeco.

Ayer, durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que en el “Quién es Quién” del precio de los combustibles, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, reveló que dos sucursales de una gasolinera de Ahome tiene los precios más altos del País en gasolina regular.

Se trata de dos sucursales de la gasolinera El Carrizo, ambas en Ahome, Sinaloa, una de ellas con 95 kilómetros a la terminal, tiene el precio más alto en relación con el margen más alto de $4.25, un precio al público de $22.77 para la gasolina regular. La otra, también de gasolinera El Carrizo y a 96 kilómetros a la terminal, con el margen alto de ganancia de $4.49 y un precio al público de $22.60, informó Ricardo Sheffield.

Y más económico, con ganancia de 14 centavos por litro, $17. 79 por litro el precio en Centro,Tabasco, a 10 kilómetros de la terminal.

En gasolina Premium

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, informó que de nuevo resalta Ahome con los precios más altos en la gasolina Premium. Si bien no es el primero de la lista de 10 gasolineras con los precios más evelados del País, sí están en los lugares 2 y 5. En el lugar 2 está la gasolinera Isabal 3, ubicada en Ahome y a 22 kilómetros de la terminal con un margen de ganancia de $3.14 y un precio al público de $23.02. Y en el quinto lugar está la estación de servicio Moratines S.A. de C.V., ubicada en Ahome y a 22 kilómetros de la terminal con un margen de ganancia de $3.11 y un precio al público de $22.99.

El primer lugar es la estación Mega gasolineras, ubicada en Penjamo, Guanajuato, y a 10 kilómetros de terminal con ganancia de $3.27 y precio al público de $23.09.

El precio más económico y con el menor ganancia de 23 centavos está en Centro, Tabasco, Corporativo para Gas, a $19.20 por litroo.

Aquí resaltan tres sucursales de la gasolinera Centro de Servicios Santa Fe, ubicadas en Culiacán, Sinaloa, con los lugares 8,9 y 10 con los precios más bajos en Premiun. La que está en el lugar 8 está ubicada a 2 kilómetros de la terminal, con un indicador de ganancia de 14 centavos y un precio al público de $20.79; la número 9 está a 46 kilómetros de la terminal con ganancia de 15 centavos por litro y con precio al público de $20.89; y la 10, ubicada a 12 kilómetros con ganancia de 31 centavos y precio de $20.99, de acuerdo a la Profeco.

En el diésel son los líderes

En el caso de los precios del diésel, cuatro gasolineras de tres municipios de Sinaloa hacen el 1,2,3,4 y 5 con los precios más altos del País. En primer lugar Isabal 3, S.A. de C.V., ubicada en Ahome y a 22 kilómetros de la terminal, con un indicador de ganancia de $4.17 y un precio al público de $22.16; en segundo lugar está Moratines S.A. de C.V., ubicada en Ahome y a a 22 kilómetros de la terminal, con ganancia de $4.16 y un precio al público de $22.14; en tercer sitio está Costa Cálida S.A. de C.V., ubicada en Ahome y a 24 kilómetros de la terminal, con un indicador de ganancia de $4.14 y un precio al público de $22.12.

En cuarto y quinto lugar es de Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V., una ubicada en Salvador Alvarado y a 5 kilómetros de la terminal, con ganancia de $3.88 y un precio al público de $21.80; y la otra en Guasave y a 40 kilómetros de la terminal, con ganancia de $3.82 y un precio al público de $21.80.

Y el nivel del más económico está en Centro, Tabasco, Estación Aeropuerto, $19.32 por litro, un margen de 37 centavos por litro.

“En el caso de diésel se vuelve a repetir Isabal Tres en Ahome, Sinaloa, con un precio al público de 22 pesos con 16 centavos, que tiene un margen, que esto hay que subrayarlo de cuatro pesos con 17 centavos por litro, precisamente este margen es el que le permitiría dar el combustible más económico, no podemos nosotros sancionarlo por el margen que está manejando, pero lo puede sancionar el consumidor, que somos todos nosotros al no consumir combustible en esa gasolinera e ir a otra opción”, afirmó el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.

“Hemos localizado algunos municipios, Ahome, Los Mochis, que lo está poniendo en el mapa por abusivos, porque tiene ese margen tan alto pudiendo dar más económica la gasolina, en donde en algunas ocasiones se ponen de acuerdo los competidores, esto lo estamos viendo con la Comisión Federal de Competencia Económica, como también en otros municipios no hay más opciones”.

Sheffield dijo que por instrucciones de Presidente Andrés Manuel López Obrador analizan municipios donde no hay competencia, para que los alcaldes tengan la posibilidad de obtener un permiso de una gasolinera para que oferte la gasolina.

“Y ahí por instrucciones del señor Presidente estamos localizando y comunicándonos con los presidentes municipales de algunos de estos municipios donde no hay competencia, para analizar la posibilidad de que el municipio obtenga un permiso de una gasolinera, y de esa manera abastece su propia flotilla municipal, pero oferta la gasolina en su municipio, a los consumidores en general y esto coadyuvaría a que haya competencia en los lugares en los que no hay suficiente competencia, y por eso el mercado no está funcionando. Esto nos ha ayudado a mucho a detectarlo el quién es quién en los precios de los combustibles.

Por marcas de gasolineras

El titular de Profeco informó que Chevron, Repco y Arco tienen los precios más altos, Arco redujo su posición en esta semana, cosa que responde a que está poniendo atención a sus consumidores; Total, Orsan y LaGas, siguen siendo en promedio los más económicos del País.

“Si ustedes ven la tabla, se ha ido nivelando conforme se han ido pasando las semanas de este ejercicio en verificaciones ya no organizamos el sorteo electrónico, nos fuimos únicamente sobre quejas y denuncias presentadas en la app de L por L, de litro por litro, en esta semana realizamos 377 visitas, es la siguiente presentación.

De esas 377 visitas, tres se negaron a ser verificadas, las estamos acumulando para un segundo procedimiento más delante, ahorita les doy el resultado del operativo que ya se realizó, revisamos tres mil 219 mangueras bombas, 46 con irregularidades. Los que no se dejaron verificar fue: San Pablo del Monte, Tlaxcala, Gasolinera Rahel, Servicio Santa María, en Yauhquemehcan, Tlaxcala, y Estación der Servicio Zari, en Monterrey, Nuevo León, que les tocará una vista especial con apoyo de fuerza pública”.

Y con el operativo que tuvieron con fuerza pública para los que se fueron, acumulan en las cuatro semanas previas y 19 estaciones de servicio que visitamos.

“Dos por segunda ocasión no se dejaron verificar y el día de hoy (ayer) se presenta la denuncia en la Fiscalía General de la República y se inician los trámites en la CRE para que estas estaciones de servicio pierdan el permiso porque, como verán ustedes, algo esconden cuando no se dejan verificar, algo esconden”.

Roban más del 30%

Sheffield informó que en el operativo de segunda visita hay una estación de servicio en Chetumal, en Othón Blanco, en donde los checaron por primera vez el 27 de junio del 2019, no se dejaron verificar, es Servicios Ecológicos del Mayab.

“Y los volvimos a visitar el 17 de julio y el 17 de julio, ustedes pueden ver la foto del aparato con el que medimos, tomamos una muestra de 20 litros, pero en lugar de cobrarles 20 litros les están cobrando 27 litros con 100 mil mililitros”, señaló.

“Estos angelitos en cuatro de 12 bombas le están robando al consumidor más del 30 por ciento del combustible, es el caso más exagerado que hemos encontrado. No había rastrillo, simplemente tenían intercaladas algunas bombas desajustadas y que estaban dando estos angelitos siete litros con 100 mililitros de menos”.