Lionel Messi continuará la próxima temporada con el Barcelona

El argentino explica que su decisión se dio porque no quería ir a juicio con el club azulgrana

Noroeste / Redacción

BARCELONA._ Lionel Messi continuará en Barcelona hasta el 30 de junio de 2021, fecha en la que finaliza su contrato, informó en una extensa entrevista concedida al portal ‘Goal’, dos días después de la reunión de su padre y su hermano Rodrigo con el presidente azulgrana, Josep María Bartomeu, y el directivo Javier Bordas.

Aunque había enviado un burofax para ejecutar la cláusula de salida unilateral, cambió de parecer y no quiere irse en medio de un escándalo legal del club de su vida.

Durante la entrevista, Messi apunta que no es feliz en el Barça y que había manifestado en el pasado su voluntad de salir del club, pero que la única manera de marcharse era mediante un juicio.

"Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este el motivo por el que voy a seguir en el club…Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, dijo La Pulga en la entrevista.

Messi dijo que una de las razones por las que buscaba la salida del club era porque quería seguir compitiendo al máximo nivel.

"Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy dificil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa. Todo eso hizo me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo.

"No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club".

Asimismo, el astro azulgrana externó que no era feliz en el club catalán, sobre todo porque se dudó de su barcelonismo.

“Me ha dolido mucho que se publiquen cosa en contra mía y sobre todo, que se publiquen cosas falsas. O que se llegase a pensar que podía ir a juicio contra el Barça para poder beneficiarme. Nunca haría una cosa así. Repito, me quería ir y estaba en todo mi derecho, porque lo decía el contrato que podía quedar libre. Y no es ‘me voy y ya está’. Era me voy y me costaba muchísimo. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de futbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”.

Leo quiere seguir haciendo historia en el Barça, donde llegó hace casi 20 años con sólo 13 desde Rosario. Mejor futbolista de la historia de la entidad, suma 634 goles en 731 encuentros oficiales. En 2012 ya superó a César Rodríguez como máximo artillero histórico y esta campaña puede superar a Xavi Hernández como recordman de encuentros (767).

“Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”.

Messi también se refirió a los problemas familiares que provocó su decisión de querer irse del club catalán.

"Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio", sostuvo en la entrevista, en que aseguró que su actitud no va a cambiar porque "soy competitivo y no me gusta perder a nada".