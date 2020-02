LISTA COMPLETA de los trÃ¡ileres que se presentaron en el Super Bowl: De Viuda Negra a Hunters

LISTA COMPLETA de los tráileres que se presentaron en el Super Bowl: De Viuda Negra a Hunters

Los grandes estudios y las plataformas de streaming aprovecharon el Super Bowl para presentar algunos tráiler como Mulan, Sonic, Fast & Furious 9 y Un lugar en silencio

Sinembargo.MX

Madrid (SinEmbargo).- El Super Bowl, el partido final del campeonato de la National Football League, es uno de los eventos más multitudinarios de la televisión estadounidense. En 2019, la retransmisión de este partido de futbol americano obtuvo la descomunal cifra de 98.2 millones de espectadores.

Es por ello que los grandes estudios y las plataformas de streaming aprovechan para publicar los tráileres de sus títulos más ambiciosos durante las pausas publicitarias del partido. Algo que hace que los cinéfilos, por muy poco aficionados al deporte que sean, no puedan evitar esperar el evento con ansia.

Aunque algunos estudios se han adelantado compartiendo los tráileres en sus redes sociales, la mayoría han esperado al ansiado fin de semana para ser publicados. Estos son los avances más esperados que han visto la luz durante el Super Bowl:

FAST & FURIOUS 9

Fast and Furious ha vuelto, y lo ha hecho por todo lo alto con uno de los tráileres más espectaculares de la saga. El noveno filme de la franquicia, dirigido por Justin Lin, está protagonizado por Dominic Toretto (Vin Diesel), quien plantará cara al villano interpretado por John Cena… cuya identidad ha sido revelada. La película llega a las salas el próximo 22 de mayo.

MULÁN

El nuevo avance muestra lo que será una auténtica batalla campal, en la que Mulán mostrará su lado más guerrero. Unas imágenes que reafirman la intención de Disney en salirse de sus habituales adaptaciones. Aunque los remakes de La bella y la bestia, Aladdin y El rey león arrasaron en taquilla, la prensa criticó que hayan sido, prácticamente, calcos de sus versiones animadas originales.

SONIC

El spot, de poco más de un minuto de duración, muestra a Jim Carrey caracterizado como el malvado Doctor Robotnik, con bigote afilado, gafas de aviador y pilotando una nave de color rojo. En el filme, Sonic tratará de adaptarse a vivir en la Tierra mientras se enfrenta al personaje de Carrey y a sus malvados planes para dominar el mundo, con la ayuda de su nuevo amigo Tom Wachowski (James Marsden).

UN LUGAR EN SILENCIO 2

Un lugar en silencio, una de las películas de terror más audaces de 2018, presenta nuevo tráiler para la Super Bowl de su segunda entrega. El filme post-apocalíptico, escrito y dirigido por John Krasinski, llegará a las salas el próximo 18 de marzo y contará con un inesperado regreso.

HUNTERS

El director de Nosotros, Jordan Peele, presenta su nueva producción para Amazon Prime que llegará a lo largo de 2020 y tendrá por título Hunters. En ella, Al Pacino dará vida al líder de una banda especializada en cazar de nazis en la Nueva York de los años 70.

BOB ESPONJA AL RESCATE

Para Bob Esponja, los amigos son lo más importante. Por ello, no dudará en dejar el tranquilo Fondo de Bikini para rescatar a su querido Gary, su caracol mascota que le ha acompañado desde que era un niño. Para ello, deberá enfrentarse al temible rey Poseidón, que ha secuestrado al pobre animalillo en la ciudad perdida de Atlantic City.

TOP GUN: MAVERICK

“Nuestro instructor es uno de los mejores pilotos que este programa haya dado jamás. Sus hazañas son legendiarias y lo que nos va a enseñar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”. Y, efectivamente y sí, él no es otro que Tom Cruise, que resucita uno de sus personajes más míticos en Top Gun: Maverick, la secuela que llegará a los cines el próximo verano.

MINIONS: THE RISE OF GRU

Por el momento se desconoce la trama de la nueva entrega pero a juzgar por el título, el villano al que pone voz Steve Carell estará de vuelta. Más allá de eso, tampoco está claro quién dirigirá o escribirá el guión. Pierre Coffin y Kyle Balda co-dirigieron la primera entrega a partir de un guión de Brian Lynch, por lo que una opción sería mantener al mismo equipo creativo.

VIUDA NEGRA (BLACK WIDOW)

Dirigida por Cate Shortland con guion de Ned Benson y Jac Schaeffer, el filme será el primero de la Fase 4 del UCM. Si bien la trama es por ahora un secreto, lo que se sabe con certeza es que será una precuela de los eventos de Infinity War y Endgame, lo cual explica cómo Natasha puede encabezar su propia película tras morir en Endgame. También se conoce que Taskmaster será el villano principal.

WANDAVISIÓN, LOKI Y FALCON AND THE WINTER SOLDIER

Aprovechando el evento deportivo, Disney ha lanzado, al fin, las primeras imágenes de las series de Marvel Studios WandaVision, Loki y The Falcon and the Winter Soldier. Un breve adelanto de 30 segundos que ha dejado un clip de Sam Wilson (Falcon) tomando el escudo de Capitán América de Tom Hiddleston en el papel de Loki y de unos Wanda y Visión inspirados en los años 50, unidos bajo la frase “El universo se expande”.

SIN TIEMPO PARA MORIR

El nuevo tráiler de Sin tiempo para morir, la película número 25 de James Bond, ha sido uno de los adelantos que han visto la luz durante la Super Bowl. El spot, que tan solo dura unos 30 segundos, muestra nuevo material y asegura que la cinta “cambiará todo” para la icónica y longeva franquicia de espías.

ONWARD

Ian y Barley buscan volver a verse con su progenitor, que falleció poco después del nacimiento de su segundo hijo. Los hermanos encuentran un bastón mágico que permite la reunión entre el padre desaparecido y sus vástagos durante un día.

Sin embargo, en pleno proceso de “resurrección”, algo sucede y el joven Ian paraliza sin querer el proceso, restaurando solo las piernas de su padre. Tanto él como su hermano mayor Barley tendrán 24 horas para encontrar la forma de devolver a su progenitor a la vida para pasar un día con él.

SOUL

Según anunció Disney en la sinopsis oficial del filme, lo nuevo de Pixar pretende llevar al público en un fascinante viaje desde las calles de New York hasta los reinos cósmicos para descubrir las respuestas de las preguntas más importantes de la vida: ¿Cómo te gustaría que te recordaran?, ¿de dónde viene tu pasión, tus sueños, tus intereses?, ¿qué es lo que hace que tú seas realmente tú?