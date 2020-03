Emite mensaje

Llama AMLO a atender indicaciones de Salud

Centra su mensaje en la pertinencia de mantenerse en sus hogares para evitar que los contagios de Covid-19 se disparen

Enrique García

28/03/2020 | 00:03 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje en redes sociales desde Bahía de Banderas, Nayarit, en torno a la manera en que los mexicanos se deben preparar para enfrentar la contingencia sanitaria que provoca la amenaza del nuevo coronavirus.

“Que cuidemos a nuestros adultos mayores, les pido eso de manera encarecida”, fue la primera arenga del Presidente.

De igual manera, instó a prodigar cuidados a las personas enfermas que tienen mayor riesgo con el Covid-19.

“Lo mismo cuidar a nuestro enfermos de diabetes, hipertensos, los que tienen padecimientos renales, las mujeres embarazadas, esa es la población que debemos cuidar”, señaló el Mandatario.

Llamó a mantenerse en los hogares para evitar el contacto con personas contagiadas.

“Tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que guardar la sana distancia, pedirles eso, que en la familia busquemos tener, no aislados, sino con cuidado especial a nuestros adultos mayores, que quien los atienda, procure el aseo, procure lavarse las manos y tener una relación cuidadosa para no contagiarlos”, indicó.

Explicó las medidas oficiales para prescindir de personal no esencial en la función pública.

Ya tomamos medidas en el gobierno para que no vayan a trabajar los servidores públicos que no son tan necesarios... desde luego que los que tienen funciones de seguridad pública tienen que trabajar, los dedicados a la salud tienen que trabajar”, detalló.

“Lo que queremos es que se retiren todos, que estén en sus casa con sus familias, ayudándonos tambien a buscar sana distancia”.

Después pidió a quienes manifiesten síntomas de estar infectados, acudan a atención médica, de otra manera no alarmarse.

Llamó a comerciante y empresarios a que se queden en sus casas y que solo trabajen las empresas que están produciendo artículos de primera necesidad, como comida.

“Yo sé que esto va a significar gastos pero podemos perder más si no prevenimos”, advirtió.

Luego, mostrando una gráfica, explicó por qué es necesario mantenerse en casa.

“Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas, se nos van a disparar los casos de infección y se nos van a saturar los hospitales”, dijo.

“Si nos cuidamos y hacemos caso... no vamos a tener problemas de hospitalización, no se nos van a saturar los centros de salud, los hospitales y no solo eso, sino que vamos a tener menos muertes”.

Afirmó que en México va bien la lucha contra la pandemia porque se eatá haciendo caso a los especialistas, a los médicos, a los científicos.

“Si comparamos con otros países, estamos entre los países con menos infectados”, dijo.

“Resolviendo esto reactivamos pronto la economía”, prometió.