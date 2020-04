Llama Coepris a destruir cubrebocas usados para evitar mal reciclaje y lavar reutilizables

La Comisión despliega una estricta vigilancia sanitaria sobre los cubrebocas en Sinaloa al existir evidencia en otras entidades de México de personas que sacan cubrebocas de la basura o los elaboran de manera insalubre para venderlos, lo que representa un grave riesgo sanitario

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios advirtió que en otras entidades del país hay evidencia de personas que reciclan cubrebocas desde desechos o que los elaboren en condiciones insalubres para venderlos, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a destruir los desechables y lavar con cloro y jabón los que pueden reutilizarse.

Por esta situación, la Coepris mantiene un operativo especial de vigilancia sanitaria, informó mediante un comunicado.

“... Coepris ha desplegado una estricta vigilancia sanitaria sobre los cubrebocas en Sinaloa al existir evidencia en otras entidades de México de personas que sacan cubrebocas de la basura o los elaboran de manera insalubre para venderlos, lo que representa un grave riesgo sanitario”, dice un informe difundido por el Gobierno del Estado .

El comisionado Jorge Alan Urbina Vidales señaló que los cubrebocas se deben adquirir solamente en establecimientos registrados y que estén empaquetados.

“Afortunadamente en nuestro estado no hemos detectado estas prácticas, pero siempre es fundamental revisar el cubrebocas al momento de adquirirlo para verificar que es nuevo y se ofrece con las debidas medidas de higiene así como no adquirir esta clase de prendas en puestos ambulantes... Cuando un cubrebocas es reciclado la fibra no tiene la misma consistencia y se nota a simple vista”.

También dijo que ante el desabasto de este insumo, los que están hechos de tela pueden desinfectarse y reutilizarse, pero no es lo más recomendable en el caso de los desechables.

“Para evitar una situación similar en Sinaloa, las unidades médicas consideran los cubrebocas Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) y a la población se le hace un llamado para destruirlos antes de tirarlos a la basura, lo cual puede ser cortándolos con tijeras y depositándolos en una bolsa o recipiente cerrado herméticamente”, dijo Urbina Vidales.

“Lo más recomendable es lavar el cubrebocas con agua y jabón o detergente y dejarlo secar en el sol, y tener más prendas de repuesto”.

Para la Coepris, los cubrebocas se consideran “residuos de riesgo infeccioso para la salud pública”, sobre todo en el ámbito doméstico, puesto que éstos también se utilizan en hogares de personas que puedan estar aisladas por cuarentena infectadas por el virus Covid-19.

“... y esa basura no debe mezclarse con otro tipo de residuos o ser abandonadas en el ambiente”, aclara.

Para destruirlos, la Coepris sugiere romperlos o cortarlos antes de tirarlos a la basura, y así evitar el riesgo de que alguien pueda reutilizarlos

“Los únicos cubrebocas que pueden reutilizarse son aquellos que están elaborados a base de tela. Hay muchos tipos de cubrebocas, los hay desechables pero también quirúrgicos, de tela y caseros”, agregó Urbina Vidales.