Llama Coparmex a no bajar la guardia con el Covid-19

Edna Fong Payán indicó que ve positivo el cambio de naranja a amarillo en el semáforo epidemiológico; sin embargo, si no se cumplen los protocolos sanitarios correspondientes, podría suscitarse un rebrote en la entidad

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ La Confederación Patronal de la República Mexicana, en voz de su presidenta, Edna Fong Payán, llamó a la ciudadanía, Gobierno y a la Iniciativa Privada a no bajar la guardia contra el Covid-19, luego de que el semáforo epidemiológico en Sinaloa bajó de naranja a amarillo la semana pasada.

La empresaria señaló que mientras no haya vacuna, los protocolos no deben de disminuir, y el que el semáforo haya cambiado de color, solo significa una mayor responsabilidad para los sinaloenses.

"No debemos bajar la guardia, es seguir exhortando a la población a que redoblemos esfuerzos a pesar de que estemos en el color amarillo... El llamado sigue siendo el mismo, hasta que no tengamos la vacuna o algún otro medio donde ya es más factible estar en las calles y salir, yo creo que vamos a continuar nosotros como organismos empresariales con el llamado a no bajar la guardia", exhortó.

La presidenta de Coparmex sostuvo que la disminución en nuevos contagios se debe principalmente a que los empresarios y la ciudadanía han tomado medidas contra el virus, por lo que el cambio de naranja a amarillo es una recompensa del trabajo que se ha estado realizando.

"Ya casi tres meses de haberse dado la activación de las empresas que fueron no esenciales en el Estado, vemos con satisfacción que se ha pasado al semáforo color amarillo, y pues yo creo que eso es para hacer un reconocimiento a todas las empresas por el cabal cumplimiento de protocolos sanitarios que nos establecieron por parte de organismos empresariales y las autoridades", aseveró.

"Creo que hay que reconocer la labor de la ciudadanía por el comportamiento responsable que ha tenido ante la pandemia, y reconocer a las autoridades por jugar un papel importante en la contención de los contagios".

Sin embargo opinó que al Gobierno le hizo falta hacer una proyección sobre el camino que tomaría la pandemia si comenzaban a realizarse acciones, por lo que para Fong Payán se pudo llegar a amarillo de una manera más rápida.

"Vemos que aún hace falta trabajo por parte de las autoridades con lo que respecta a la trazabilidad del contagio, yo creo que si hubiéramos tenido esta trazabilidad debidamente trabajada, hubiéramos llegado al semáforo amarillo antes de tiempo", sostuvo.