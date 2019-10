Llama Iniciativa Sinaloa al gobierno a investigar a tres ex mandatarios y funcionarios por desvíos

Los cálculos de lo hallado por el organismo civil asciende a 800 millones de pesos, en un esquema del que aseguran es de posible conflicto de intereses y tráfico de inlcuencias.

José Abraham Sanz

Luego de publicar un reportaje, producto de una investigación que duró año y medio, el organismo civil Iniciativa Sinaloa exhortó a las autoridades estatales a investigar el posible desvío de recursos públicos a los 16 funcionarios, incluyendo a tres ex gobernadores, de los que encontraron evidencia de acciones irregulares.

En sus oficinas, esta mañana el director de Iniciativa Sinaloa, Silber Meza Camacho, hizo un recuento de los resultados que encontraron en el ejercicio.

La publicación, que se hizo en coordinación con el organismo civil nacional Mexicanos contra la Corrucpión, reveló cómo en los últimos años personajes de la política sinaloense han aprovechado sus puestos en la administración pública para beneficiarse a empresas propias o de sus familiares directos.

“Al final de cuentas, lo que les decimos es que inicien ellos una investigaicón de oficio, la Secretaría de Transparencia, la Auditoría (Superior del Estado), ya que en dado caso de que si no lo hacen ellos, nosotros vamos a proceder”, dijo Meza Camacho.

“La invitación es que lo hagan ellos de oficio, porque tienen todas las facultades para hacerlo, incluso el Sistema Estatal Anticorrupción casi les obliga”.

Según el reportaje de Iniciativa Sinaloa, en la última década los funcionarios de Sinaloa, en los que se encuentran tres ex gobernadores, senadores, diputados, líderes de partidos, candidatos, alcaldes y secretarios de estado, obtuvieron contratos o subsidios públicos para sus empresas o de sus familiares mientras ocupaban una posición de privilegio en el servicio público.

"En Sinaloa la clase política ha utilizado un mecanismo poco sofisticado pero eficaz: han creado empresas reales a nombre de los propios políticos o familiares y han ganado contratos gubernamentales donde ellos tienen una amplia capacidad de influencia", señala el reportaje sobre personajes.

Meza Camacho recalcó que esta actitud no tiene nada qué ver con partidos políticos, sino con perfiles. La investigación evidenció además que los ex funcionarios o ex servidores señalados de las acciones irregularidades provenían de partidos como el Revolucionario Institutiona, Acción Nacional, Morena, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y Nueva Alianza.

Los tres ex gobernadores de Sinaloa involucrados con Francisco Labastida Ochoa, Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez.