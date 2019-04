Llaman a escuinapenses a defender los recursos que genere la venta del CIP

De nueva cuenta, organizaciones y clase política piden a los ciudadanos estar informados del tema

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ A participar en la defensa de los recursos que genere la venta del Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu, exhortaron a la ciudadanía dirigentes de organizaciones y el ex Alcalde Bonifacio Bustamante Hernández.

"Queremos convocar a la ciudadanía a que nos acompañe a la reunión de información de la venta del CIP, que no se queden dormidos cuando se haga esa venta", dijo el dirigente de la CNC en la región, Porfirio Salas Castillo.

Indicaron que este frente que se hace de dirigentes, no tiene líderes, sólo buscan que la venta del CIP retribuya al municipio lo que se dejó de percibir.

Buscan, manifestaron, que realmente el recurso se quede en el sur, incluyendo Rosario, en la Presa Santa María, en el desarrollo que modernice esta zona.

"Escuinapa es el más atrasado de todo Sinaloa, no llegan obras, no llegan proyectos, no hay drenaje, agua, que son derechos humanos fundamentales", dijo el ex Alcalde Bonifacio Bustamante Hernández.

Lo que les interesa, indicaron, es que se modernice la región y la venta de ese desarrollo puede detonar proyectos en la región.

Que el recurso que se genere pueda subsanar las deficiencias que el municipio tiene.

No descartaron reunirse con el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, para plantear la situación y lo que buscan al defender ese recurso.