Llaman Protección Civil a evitar incendios en casa

Y si hay quemaduras, acudir a servicios de emergencia sin son de segundo y tercer grado

Alma Soto

¿Tiene detectores de humo en casa? ¿Sabe para qué sirve un extintitor? ¿Cómo coloca los mangos de las cacerolas cuando cocina? ¿Permite que los niños entren en la cocina o entra usted con un bebé en brazos?

¡Cuidado, puede provocar un incendio o sufrir una quemadura!

Así lo explicaron los agentes de Protección Civil Aldo Sandoval y Raúl Briones en el curso virtual Plan Familia Segura, que se desrrolla como parte se la Semana de Protección Civil, del 14 al 18 de septiembre.

Sandoval señaló que es importante tener detectores de humo en todas las habitaciones de la casa, y no solo en la cocina, porque un incendio puede iniciar por fugas de gas o porque la llama de la estufa alcance los trapos de cocina o las cortinas, pero también por el sobrecalentamiento de las tomas de corriente de toda la casa, que originan chispas que alcanzan madera, cortinas o ropa de cama.

Por tanto, recomendó verificar que no se apague la estufa por corrientes de aire puesto que provocará una fuga de gas, no sobrecargar los enchufes, no colocar las planchas de ropa y de cabello sobre la cama o la madera mientras está en uso, y dejar que se enfríe en una superficie no flamable antes de guardarlas.

Raúl Briones recomendó tener cuidado con las quemaduras por líquidos en la cocina, para ello, evitar dejar los mangos de ollas y sartenes viendo hacia afuera.

En caso se quemaduras, dijo, si es de primer grado solamente poner la parte quemada bajo el chorro del agua hasta que pase el ardor. No poner ningún remedio como tomate, cebolla, mostaza, lechuga.

Si la quemadura provocó ampolla, no reventarla y acudir a los servicios de emergencia, llamando al 911.

Raúl Briones.