Llega Covid-19 al Gabinete del Gobierno de Sinaloa

Informan secretarios de Educación y de Turismo, Juan Alfonso Mejía López y Óscar Pérez Barros, además de la Directora del Sistema DIF, Concepción Zazueta Castro, que salieron positivos; han contabilizado 12 funcionarios con el virus

Noroeste / Redacción

Tres funcionarios de primer nivel en el Gobierno del Estado hicieron público que se habían contagiado del coronavirus Covid- 19; se trata de los secretarios de Educación, Juan Alfonso Mejía López; el de Turismo, Óscar Pérez Barros; y la Directora del Sistema DIF Sinaloa, Concepción Zazueta Castro.

El Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, dio a conocer que son 12 funcionarios del Estado contagiados de Covid-19. Los tres han usado las redes sociales para hacer público que se realizaron la prueba y salieron positivos.

Concepción Zazueta Castro lo dio a conocer su caso a través de Facebook, señalando que se encuentra en casa, estable y siguiendo y atendiendo todas las recomendaciones de los doctores.

El titular de Turismo, Óscar Pérez Barros, señaló en su cuenta de Twitter que dio positivo en la prueba. "Cómo algunos ya están enterados, di positivo en la prueba del Covid-19, me encuentro en casa, aislado. Estoy muy bien, sin complicaciones, continúo en monitoreo y siguiendo las recomendaciones médicas. Los invito a seguir las medidas de prevención", informó.

Óscar Pérez, titular de la Sectur Sinaloa, también tiene Covid-19

Ayer por la tarde agradeció las muestras de cariño y dando detalles de su estado de salud. "Buenas tardes, quiero agradecer tantas muestras de cariño, les platico, estoy en casa, con algo de dolor de cabeza y un poco de fi ebre el día de ayer, hoy he estado trabajando y siguiendo las indicaciones del Doctor Encinas. Vamos a salir bien".

Lo que me parece correcto es dar la cara: Mejía López

También en un video a través de Facebook, el Secretario de Educación de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, reveló haberse realizado la prueba y resultar positivo a Covid-19. "Decidí hacerme la prueba del Covid-19, he recibido los resultados y me informan que es positivo", informó. "Seguí las distintas instrucciones y consejos que conllevan a realizar bien mi función, con responsabilidad. Pero el resultado habla por si mismo", dijo. "Ahora lo que me parece correcto es dar la cara", señaló Mejía López.

Añadió que se encuentra en su hogar acompañado de su familia, y que por indicaciones de los médicos que lo atienden se mantendrá en confinamiento absoluto durante dos semanas. "En este sentido lo que quiero que sepan es que estoy en familia, estoy en mi casa, aislado, permaneceré aquí por 14 días como lo han señalado mis médicos", comentó.

El Secretario de Educación en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, da positivo al Covid-19