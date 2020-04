El Arca de la Alianza

Lleva felicidad a campos agrícolas

Ropa, calzado y despensas, pide la asociación al público en general, para donar a las familias de los campos agrícolas de Culiacán

Leopoldo Medina

Culiacán._ Llevar alegría a los campos agrícolas, brindando a los jornaleros y sus familias la posibilidad de tener una buena calidad de vida, es el trabajo que día a día realiza el Arca de la Alianza Asociación Civil, cumpliendo con ello su misión de dar y servir a quien más lo necesita.

María Auxiliadora García, fundadora y directora de la asociación, compartió que el Arca de la Alianza surge a raíz de su trabajo como estilista, quien al ver la necesidad por la que pasan los jornaleros y sus familias en los campos sinaloenses lejos de su casa, decide apoyarlos donando calzado, ropa, y juguetes a los niños de Aguaruto.

“Cuando vi la necesidad por la que pasan estas familias, no me pude quedar con las manos cruzadas, así que a mis clientes en la estética les empecé a pedir la ropa, el calzado que ya no estuvieran utilizando, pero en buen estado, para donarlo a estas familias del campo”, señaló García.

Al poco tiempo, su petición tuvo mucho éxito, y clientes empezaron a llegar con bolsas de ropa, calzado, reuniendo más de mil prendas en la primera donación, que se llevó a la comunidad de El Chorizo, en Aguaruto.

“Esto nos motivó mucho y no paramos ahí, esa fue la primera donación, me gustó mucho hacerlo y continué pidiendo más a la gente, no solo a mis clientes, sino a vecinos, familiares, amigos, a que se sumarán a esta causa, y ya llevamos poco más de dos años haciendo esta labor”, destacó.

Familias felices

Víctor Zapata, representante legal de la asociación, platicó que esta labor altruista que realiza, lo hacen desde hace tiempo ya constituidos como una institución formalmente y legalmente constituida, por lo que de todo lo que se recaba, existe constancia de que se entrega a quienes lo necesitan en los campos agrícolas que visitan.

“Campos como El Emilión, Moroleón, San Rafael, Santa Elena, entre otras comunidades de Aguaruto, se han visto beneficiados con las donaciones que la asociación lleva, gracias al apoyo de mucha gente, y hasta la fecha no hemos parado”, subrayó Zapata.

La fundadora resaltó que la gente está feliz por la ayuda que recibe, y de igual forma los que donan, porque saben que todo llega a las manos que lo necesitan, que ya suman miles los beneficiados.

La asociación explicó María García, está conformada por cuatro personas, además de colaboradores voluntarios, quienes no cobran por la ayuda que brindan

“La meta para este año es crecer mucho más en donaciones, visitar otros campos agrícolas, así como comunidades donde se necesite llevar ayuda, porque son muchos los hombres, mujeres y niños que requieren del apoyo de todos”, resaltó la directora.

¿QUÉ SE PUEDE DONAR?

Ropa

Calzado

Despensas

Muebles para el hogar (camas, sillas, televisores, sillones, mesas, etcétera)

Medicamentos

Gel antibacterial

Juguetes

CENTRO DE ACOPIO

Las donaciones en especie se reciben en el Centro de Acopio, ubicado en Flor de Orozco 7100, colonia Terranova, teléfono 6671306093.

APORTACIONES

Las aportaciones en efectivo se pueden realizar a las siguientes cuentas.

OXXO: 4766 8414 2914 2493

BANCOPPEL: 4169 1604 1011 1083