Lleva fundaciÃ³n Alicia Chaurand alimento a colonias y hospitales de CuliacÃ¡n

Lleva fundación Alicia Chaurand alimento a colonias y hospitales de Culiacán

La institución logra la meta de repartir más de 2 mil 556 sándwiches a familias vulnerables de la colonia Progreso, además de donar en Hospital Civil, Hospital General, IMSS y Hospital Pediátrico

Leopoldo Medina

CULIACÁN._En el primer Sandwichtón organizado por la Fundación Alicia Chaurand, la meta era reunir 1000 sándwiches, sin embargo, la meta se rebasó logrando reunir 2 mil 556, gracias al apoyo de la ciudadanía, que sumó a esta causa, brindando comida a quién batalla para conseguirla.

Alicia Chaurand, fundadora de la institución manifestó estar agradecida con toda la gente que se sumó a este Sandwichtón, superando la meta establecida, y así llevar mucho más a la colonia Progreso.

“Quiero agradecer el grupo de amigas, conocidos, así como a la gente que acudió desde temprano a los tres centros de acopio, enviando todo lo que podían para ser donado, a quienes estuvieron conmigo empacando, recibiendo, contando los sándwiches, cargando, muchas gracias” destacó Chaurand.

Agregó que la respuesta rebasó lo esperado, en donde se vio la entrega, el cariño de quienes se dieron la tarea de hacer sándwiches en sus casas para darles un poco de alegría y esperanza a las familias de la colonia Progreso, en donde para su entrega se cuidaron todos los protocolos.

Gracias a la gran cantidad de sándwiches reunidos, el grupo de voluntarias y voluntarios encabezados por Chaurand lograron repartir sobradamente a las familias que se dieron cita en las canchas deportivas de la colonia Progreso.

Una vez concluida la entrega en esta colonia, el voluntariado se dirigió a repartir más sándwiches a algunos hospitales de Culiacán, entre ellos el IMSS, Hospital General, Hospital Civil, y el Hospital Pediátrico de Sinaloa, entregándose a las familias de los pacientes.

Chaurand señaló, que después de esta actividad, continuará con su labor de seguir reuniendo despensas, para ser llevadas a más familias vulnerables que han sido afectadas por esta pandemia.

“Mucha gente nos está pidiendo despensas, por eso en la institución seguimos recibiendo artículos no perecederos, con los que vamos armando las despensas, para ir trabajando con más colonias, por eso invito al público a que siga apoyando, porque la pandemia aún no termina, y hay familias que no tienen para comer”, resaltó.

Sus donaciones las puede llevar a Plaza Mía local 31 y 32 en Perisur, en un horario de atención de 10:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

Los donativos en efectivo pueden realizarse mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la Institución.

Banco: Banamex

Cuenta: 7015-6138280

Clabe Interbancaria: 0027 3070 1561 3828 05

Fundación Alicia Chaurand A.C.

Teléfono: 6671360705

fundacionaliciachaurand@gmail.com