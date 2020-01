Lluvias dejaron calles intransitables en Escuinapa, lamentan vecinos

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Las primeras lluvias del año dejaron calles destrozadas, a pesar de que fueron asfaltadas recientemente, manifestaron vecinos.

“El 31 de diciembre y el 1 de enero parecía que estábamos en Venecia, no podíamos salir de la casa, nos dejaron entre el agua, con las lluvias se ven si los trabajos están bien hechos o no, y así vimos que no”, dijo Ignacio Aguiar.

Las calles que fueron terminadas de asfaltar hace alrededor de dos meses no dejaron que el agua saliera de manera natural, por lo que prácticamente dejó las calles en un espejo de agua, con la posibilidad de que el agua entrara a los domicilios.

“Se les advirtió que el trabajo no se estaba haciendo bien, pero de todas maneras se dejó así, no se podía salir, no sabemos qué nos esperan en las aguas cuando se tengan lluvias más intensas”, dijo Olivia N.

Señalaron que la Calle Andrés González y Joel Ramírez fueron de las más afectadas en cuanto al asfalto que se les colocó.

La que también estaba imposible para circular era la calle Juan Rendón, que será al parecer pavimentada.

Es una calle que a una semana que las lluvias se suscitaron, es momento que no se logra mejorar, está con grandes zanjones y lodo, en espera de que realmente se haga la pavimentación, que es algo que pedían para toda la colonia.

“La calle según la emparejaron, pero quedó peor que antes, tal vez ya no la arreglen, van a esperar a que la pavimenten”, dijo Juan Medina.