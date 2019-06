Lo del MetrobÃºs fue vergonzoso: Alcalde de TorreÃ³n

Lo del Metrobús fue vergonzoso: Alcalde de Torreón

Jorge Zermeño dice que fue acción demagógica y concertada

17/06/2019 | 09:59 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, dijo este día a El Siglo de Torreón que fue un episodio “vergonzoso” la cancelación del Metrobús.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de retirarle fondos federales después de una polémica consulta a mano alzada, durante un acto en Gómez Palacio, Durango.

“Me parece que, el día de ayer, pues una turba ahí de personas pagadas se dedicaron a gritarle al Presidente que no querían el Metrobús, cuando ni siquiera lo han iniciado, cuando ni siquiera saben de qué se trata”, criticó.

“Le dieron una impresión al Presidente como si nadie quisiera el Metrobús, lo cual me parece una acción demagógica y concertada por intereses de quien no quiere que se haga una obra como ésta”, agregó el ex Embajador de México en España durante los años de Felipe Calderón.

Proyectos de tal importancia deben de tomarse de una manera “seria y técnica”, dijo el Alcalde. “Se pone en incertidumbre el desarrollo de La Laguna y de sus diferentes sectores”.

“Estamos obligados a consultar seriamente a la sociedad y proponerle una modernización del transporte que se merece la Comarca Lagunera. Eso de ayer me parece vergonzoso y me parece lamentable que haya intereses oscuros que no dan la cara, pero sí azuzan a otros”.

Sobre el futuro del proyecto, dijo a El Siglo de Torreón: “Ya escucharon ayer, después de los gritos y sombrerazos, pues por lo pronto ese recurso quedará ahí pendiente”.

EL POLÉMICO ZERMEÑO

En julio de 2011, un reportaje de la cadena Televisión Española (RTVE) reveló la vida que llevaba Jorge Zermeño y su familia en la Residencia Oficial de la Embajada mexicana en ese país.

Localizada en el Barrio de Salamanca, donde viven familias adineradas que tienen de seis a más personas en su plantilla de servicio, se localiza, afirmó la investigación, “un pequeño palacio de cinco plantas donde vive y despacha” el panista Jorge Zermeño Infante, quien fuera legislador antes de partir a España.

“De ella sale Astrid Casale, esposa del Embajador que en tono casual y al estilo de un reality show invita a la reportera al interior y detalla cómo vive en Madrid”, planteó una nota de Yahoo Noticias, sitio que relató el contenido del video emitido por RTVE.

La familia del Embajador tenía, según la propia narración de su esposa torreonense, “tres muchachas de servicio, dos choferes, el jardinero y dos vigilantes”.

La señora Zermeño comentó que “existen similitudes entre ella y la princesa Letizia Ortiz”, pues las dos trabajaban en medios de comunicación antes de conocer al “hombre de sus sueños”.

También mostró revistas en donde han salido fotografiados y entrevistados, lo que da cuenta que no era la primera ocasión en que la Embajada abría sus puertas a la prensa de sociales.

En el video, Jorge Zermeño mencionó que la casa fue comprada en el sexenio del Presidente José Lopez Portillo y estaba orgulloso de que, en ese momento, la embajada abriera sus puertas a fiestas.

AMLO CANCELA METROBÚS EN DURANGO

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación del Metrobús en Gómez Palacio, Durango, luego de realizar una consulta a mano alzada con los asistentes a la entrega de Programas de Bienestar.

“Ya está el oficio de autorización [para apoyar el Metro] pero si la gente dice no, el pueblo manda. Y ese dinero se utilizaría en otras necesidades. A ver, nada más para medirle el agua a los camotes: que levante la mano los que consideren que no hace falta lo del Metrobús. Que levante la mano los que dicen que consideren que sí es necesario”, dijo desde la Unidad Deportiva “Francisco Gómez Palacio”.

De inmediato agregó el mandatario: “Ya. No hubo Metrobús. Que el dinero se use para hospital o el agua”. Sometió a votación otra vez y ganó la obra de agua.