Locataria escuinapense denuncia que Gobierno municipal le quiere quitar, a la brava, un puesto en el mercado

Lolis La Bollera dice que desde hace más de 50 años ella vende bollos, gorditas y atole ese mercado

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento se habría adjudicado uno de dos comercios que por más de 50 años ostentan concesión de la zona gastronómica del mercado, acusó Lolis López González.

"Nosotros somos vendedores de bollos, gorditas y atole, ya una tradición, desde los 7 años hago gorditas, mi abuela era una señora a la que le decian 'Irene La Muda', a mí me dicen 'Lolis La Bollera', hemos vivido de esto y ahora el Ayuntamiento dice que uno de los puestos es de ellos", denunció la locataria.

El comercio de la familia tiene alrededor de 70 años, ha ido de generación en generación, cuando el mercado se construyó en la zona gastronómica ellas adquirieron la concesión en Tesorería Municipal.

Al transcurrir los años, debido a la mala situación de uno de los locales, se decidió que éste fuera bodega de momento, pero se continuó pagando por esta concesión.

Al darse cuenta que el Ayuntamiento ha buscado adjudicárselo, señalando que solo puede tener un puesto, acudió con el Alcalde Emmett Soto Grave, sin resultados.

"Al Presidente lo he buscado en su casa, en la oficina, no me ha recibido, cuando uno lo busca no da la cara, me recibió el Secretario del Ayuntamiento, Saúl Polanco, y me dijo que no se podía hacer nada, el director de Bienes Patrimoniales me dice que le haga como quiera, que así será".

En el mercado todos los comerciantes tienen más de una concesión, señaló, eso lo puede averiguar el mismo funcionario, quien ha estado recibiendo en Tesorería pagos de concesionarios que tenía hasta 12 años con los locales abandonados, y que hoy al pensar en que ya se tendrá un mercado gastronómico rehabilitado, ya buscan recuperar esos puestos, manifestó.

"No es posible que en siete meses que tienen de administración, ellos nos quieran hacer creer que saben más que nosotros que tenemos toda la vida trabajando ahí", señaló.

No es un capricho el tener esas dos concesiones, es una necesidad que como familia que han vivido del comercio han tenido, se ha expandido, por lo que piden respeto a las concesiones, pues de eso viven.

"No pueden decir que es una concesión del Ayuntamiento, cuando pagamos por dos concesiones, y hemos pagado todos estos años ¿para quién quieren esa concesión? es lo que nos hace pensar, para quien".

Durante una semana buscó a todos los funcionarios que le fue posible, incluyendo al Alcalde Emmett Soto Grave, sin respuestas, por lo que irá a Gobierno del Estado.