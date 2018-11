LÃ³pez Saenz se muestra â€˜Desde su origenâ€™

López Saenz se muestra ‘Desde su origen’

Inaugura el artista plástico una exposición en el Museo de Arte de Mazatlán; muestra 44 piezas, muchas de ellas inéditas

Fernando Espinoza

Como toda una celebridad fue recibido Antonio López Saenz en el Museo de Arte de Mazatlán este fin de semana, por la inauguración de “Desde su origen”, una exposición que permanecerá abierta al público hasta el día 31 de enero de 2019, en la sala que lleva su nombre.

María Eugenia Hernández, coleccionista de las obras de López Sáenz, fue la encargada del corte del listón inaugural, por su parte el artista plástico se dijo agradecido con el ISIC y el Museo de Arte por siempre considerar su obra.

“Me siento muy contento porque el Museo de Arte le Mazatlán me haga un lugarcito de nuevo para colocar mi trabajo, quiero dar primero que nada el agradecimiento al arquitecto Víctor López de la Paz que fue el de la idea de esta exposición”, dijo el maestro Antonio López Saenz, en un breve mensaje.

44 piezas plásticas conforman “Desde su Origen” de las que se dijo casi un 90 por ciento son inéditas, es una recolección de obras jamás expuesta. La exposición fue preparada por Víctor López de la Paz, quien estuvo presente así como el escritor Juan José Rodríguez, entre otros familiares, amigos y miembros de la comunidad artística sinaloense.

Se encuentra descansando

Con el humor que lo caracteriza, López Saenz se dijo muy bien de salud, y que se encuentra descansando, y solo asistiendo a los eventos que lo invitan. Además de saludar y tomarse una fotografías con cada uno de los asistentes, se dio espacio para atender a cada uno de los medios de comunicación.

“Estoy en mi mejor momento, porque ya no tengo que trabajar y me gusta mucho, ya trabaje todo lo que tenía que trabajar, y ahora no hago nada. Me siento muy bien de salud, mejor que nunca, cada día estoy más joven, y cada día me gusta más lo que hago, por ejemplo, ahorita, no estoy haciendo nada, y me gusta bastante”, dijo.

Añadió que el estará descansando hasta que le den ganas de volver a trabajar, por lo pronto se dedica a estar pendiente de su salud, y ser feliz.

EXPO INÉDITA

La exposición “Desde su Origen” está compuesta por obras realizadas con una variedad de técnicas, de las 44 piezas, el90 por ciento inéditas, ya que nadie las conocía, y se exhiben también algunas obras de particulares.