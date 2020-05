Loret acusa censura. Ramírez dice que no. La red se vuelve un merengue: hasta Florence sale

Si Twitter México suspende una cuenta depende de la empresa y de las reglas de la plataforma. No a las falsas denuncias”, respondió Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno de la República

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).– En medio del debate sobre el uso de bots y fakenews, la acusación de Carlos Loret de Mola de que el Gobierno mexicano forzó a Twitter a censurar el proyecto en el que trabaja y la respuesta del vocero presidencial causaron un revoltijo en esa red social. Hasta la historia de Frida Sofía y el secuestro de Florence Cassez salieron. Al menos cuatro tendencias en Twitter se colocaron gran parte de esta tarde.

“Es la censura del Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus bots. A consecuencia de sus ataques a Twitter, restringieron la cuenta de Latinus, sencillamente hacemos periodismo: hemos documentado falta de insumos, brotes de COVID-19 escondidos por el IMSS y mentiras en cifras oficiales”, escribió temprano Loret de Mola.

Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno de la República, contestó al señalamiento de Loret de Mola, quien se volvió tendencia porque usuarios de redes le recordaron escándalos en los que ha estado involucrado.

“El Gobierno de México no censura ni censurará a nadie, ni a ciudadanos ni a periodistas. Está comprometido con el derecho a la información y la libertad de expresión. Si Twitter México suspende una cuenta depende de la empresa y de las reglas de la plataforma. No a las falsas denuncias”, escribió el funcionario en redes.

FLORENCE CASSEZ Y FRIDA SOFÍA

Entre las tendencias que provocó la denuncia de Loret de Mola se encuentra: #LordMontajes, el cual recapituló cómo Carlos participó en el montaje en la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta, acusados por secuestro en 2005.

Loret fue señalado, en enero de este año, por la propia Florence, quien vendría a México pronto para denunciar a los que participaron en el montaje.

“Saber que era inocente fue suficiente para mí. No me importaba lo que algunas personas todavía pensaran. Tengo mi conciencia conmigo. Pero, inesperadamente, surgió una cierta ira, junto con una rabia que me golpeó. Ahora, quiero ir más allá, establecer la verdad completa, pedir cuentas a los que me hicieron daño. Quiero volver a abrir mi caso, solicitar reparación en México”, dijo Florence Cassez a L’Express.

“Para empezar, está el Presidente Felipe Calderón, que estaba protegiendo a Genaro García Luna. Incluso antes de mi juicio, o más bien: juicio falso, el Jefe de Estado permitió arrestarme en vivo por televisión, llamándome ‘secuestradora’. Quiero pedirle oficialmente una reparación. Luego está Carlos Loret de Mola, el reportero estrella de Televisa”, agregó.

Entre los mensajes virales que provocaron las palabras de Loret de Mola se encontraron también recuentos de lo que pasó en septiembre de 2017, cuando Televisa, donde trabajaba el periodista, informó que en el colegio Enrique Rébsamen había una niña, de nombre Frida Sofia, atrapada entre los restos de un edificio que cayó por el sismo que sacudió a la Ciudad de México.

Televisa estuvo prácticamente en permanente transmisión desde el lugar. La historia estremeció al país… Pero era inventada. No había ninguna niña. Era otro montaje en el que Loret de Mola fue protagonista.

La etiqueta #LordMontajes hasta esta hora ha acumulado 10 mil tweets. Con 5 mil 800 tweets el hastag #Latinus se refiere al momento de la restricción de la cuenta donde denunciaron censura por parte del Gobierno mexicano. En este contexto se dio la respuesta del Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno federal, que hasta ahora lleva mil 200 reproducciones (retweets).

#FakeNews acumula 38 mil con menciones relevantes como la cuenta de Beatríz Gutiérrez Müller que se refirió a los “trolls” y “bots” como una plaga que daña como una pandemia. En relación con el tema la etiqueta #Infodemia acumula 5 mil 600 menciones Entre los que destacó un mensaje de las 7:22 horas de Jenaro Villamil, director General del Sistema de Radiodifusión Mexicano (SPR).