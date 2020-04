Los Beatles, 50 aÃ±os de ruptura y de mÃºsica inmortal

Los Beatles, 50 años de ruptura y de música inmortal

En abril de 1970, McCartney ofreció a la prensa una autoentrevista en la que anunciaba su primer trabajo de solista y, por tanto, el fin del grupo

La noticia de la separación de Los Beatles el 10 de abril de 1970 cayó como bomba en todo el mundo. Nadie se habría imaginado que un día habría de terminarse la relación entre los cuatro autores de canciones maravillosas con las que habían crecido.

¿Cómo no impactarse ante el hecho de que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr seguirían cada uno su camino? Terminaba una era gloriosa.

“Paul deja a Los Beatles -anunció el diario Daily Mirror en primera plana el viernes 10 de abril-. La noticia debe significar el fin del grupo pop más famoso de Gran Bretaña, que ha sido idolatrado por millones en el mundo entero durante cerca de diez años”, agregaba la nota

El diario, como otros medios, había recibido una autoentrevista que, para evitar el encuentro con la prensa, el bajista y cantante realizó para promover su primer disco solista: McCartney. En el texto se daba por entendido que el fin había llegado, difundió milenio.com.

Ante la pregunta de si el disco era un descanso de Los Beatles o el inicio de una carrera solista, McCartney declaraba: “El tiempo lo dirá. Al ser un álbum solista significa que es el inicio de una carrera solista… y al no ser hecho con Los Beatles significa que es solo un descanso. Así que es ambas cosas”.

“¿El rompimiento de Los Beatles será temporal o permanente, debido a diferencias personales o musicales?”, era la siguiente pregunta. “Diferencias personales, diferencias respecto al negocio, diferencias musicales, pero sobre todo porque me la paso mejor con mi familia. ¿Temporal o permanente? Realmente no lo sé”, fue su respuesta.

De hecho, Lennon había anunciado antes al grupo su deseo de terminar su relación, pero acordaron esperar hasta que se publicara el disco que estaban grabando: Let It Be. McCartney diría más tarde en una entrevista para Life que la disolución se había planteado desde 1969.

En el libro The NME Book of Rock se afirma que el desgaste venía desde más atrás, cuando grababan el disco conocido como Álbum Blanco.

“Aunque lleno de buenas canciones, fue el trabajo de una unidad en desintegración y el sencillo ‘The Ballad of John and Yoko’ reflejaba la confusión interna de una banda”.

NUEVAS PASIONES

Hunter Davies, autor de The Beatles, biografía publicada en 1968, afirma en la introducción a la reedición de 2002 que “más que estallar, Los Beatles asumieron su liquidación voluntaria. Las causas y los motivos de su separación fueron complejos: estaban aburridos de ser Los Beatles, se sentían inspirados por nuevas pasiones, distraídos por la aparición de gente nueva en sus vidas y acosados por problemas y tensiones internos”.

Desde 1966, el diario Daily Sketch se preguntaba: “¿Están Los Beatles en camino de desaparecer?” Por fortuna cuatro años más les bastaron para registrar sus obras maestras. Medio siglo después de su rompimiento, Los Beatles cosechan nuevas generaciones de seguidores, pues como afirma Davies, “siguen con nosotros. De hecho, nunca se fueron. Sin producir nada nuevo, nunca envejecieron”.

En tiempos de Covid-19, un buen compañero para el aislamiento es una dosis generosa de canciones de Los Beatles, una experiencia reconfortante.

Y ADEMÁS LAS RAZONES DE JOHN LENNON

Para John Lennon, después de la muerte de su agente Brian Epstein, Los Beatles colapsaron. “Paul se puso al mando y supuestamente nos guió. ¿Pero no era guiarnos, porque andábamos en círculos? Hicimos el álbum doble, pero es como te lo he dicho muchas veces: era solo yo y un grupo de acompañamiento, Paul y un grupo de acompañamiento”.