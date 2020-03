Los hermanos Contreras practican en casa

CHICAGO._ Ahora que quedan pocos empleados en los complejos de liga menor y cada vez son más los jugadores que han regresado a casa, la creatividad en medio del aislamiento se ha vuelto esencial.

El viernes, el receptor venezolano de los Cachorros de Chicago, Willson Contreras, y su hermano menor, el prospecto de los Bravos de Atlanta, William Contreras, demostraron su creatividad en una práctica de bateo en la entrada de su casa.

“Mi hermano y yo simplemente viendo cómo nos mantenemos listos para el 2020”, escribió Contreras en Twitter.

My brother and I just figure out how to stay ready for 2020 🔥🔥🔥#CORONAQUARENTINE pic.twitter.com/FCoS4Lvuxz