Los hermanos Russo comparten VIDEO de la reacciÃ³n de los fans en la mejor escena de Endgame

MADRID._ Ahora que el mundo se encuentra en cuarentena a causa del coronavirus, cosas que antes parecían normales como disfrutar de una buena película en el cine se han vuelto imposibles, al menos de momento. Pero las salas volverán, y con ellas los momentos cinematográficos más épicos, como ése en el que Robert Downey Jr. decía por última vez “Yo soy Iron Man” en Avengers: Endgame.

En defensa de las salas de cine, de la experiencia litúrgica de ver las películas en comunidad, de esa emoción, los hermanos Russo, directores de Endgame, han publicado en Twitter un video de cómo reaccionó el público del Regency Village Theatre de UCLA en la noche del estreno de la épica cinta que cerró la Saga del Infinito. Y como se puede apreciar en el clip, el heroico sentimiento de victoria del propio Tony Stark fue casi palpable en la sala.

“This is the one...”

Here’s one last video from our #Endgame trip down memory lane during this anniversary week...Taken on Joe’s iPhone at the Regency Village Theater at UCLA opening night. Much love to you all. What’s your favorite Iron Man moment from his 10 years in the MCU? pic.twitter.com/mVGQcRxdP9