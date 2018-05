Los indecisos definirán la elección: Higuera - Noroeste

Los indecisos definirán la elección: Higuera

El candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán comenta que las encuestas cuando no consideran a los indecisos, fallan

Fernanda González

MAZATLÁN._ El candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, opinó que las elecciones para Presidente de la República todavía no están decididas, y que la jornada electoral la definirán los indecisos.

"Las encuestas cuando no consideran a los indecisos, fallan, y yo no sé hasta ahorita no he visto una encuesta que diga qué porcentaje de indecisos hay, y es obvio que la elección la van a decidir los indecisos", dijo, confiado.

Esto después del segundo debate presidencial, en donde aseguró que vio a un Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, estadista, seguro y nacionalista a la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

"Veo un Ricardo Anaya como estadista, veo un Ricardo Anaya que tiene toda la capacidad y preparación para conducir al País. Vi a un Anaya con mucha seguridad, con mucho conocimiento, mucho nacionalismo en el tema de Donald Trump, en términos de que México tiene que negociar en paquete todas las cosas y no ponernos de rodillas ante el Gobierno 'Yanqui'", dijo.

"Un nacionalista que es el que el País requiere".