Los maestros nos toman fotografías que difunden por WhatsApp: alumnas de UAdeO

Alumnos de la Universidad Autónoma de Occidente se suman a la intervención "Tendedero del Acoso", realizada por alumnos del Instituto Tecnológico de Culiacán

Belem Angulo

Entre las alumnas de la UAdeO ya es común enfrentarse a que los profesores les tomen fotografías con sus celulares personales, y las expongan a través de grupos de WhatsApp.

Esta solamente es una de las decenas de prácticas que son expuestas en el "Tendedero Machista" que tiene lugar en las inmediaciones del campus.

La iniciativa, que nació el día de ayer en el Tecnológico de Culiacán, fue retomada por alumnos de la Universidad Autónoma de Occidente y busca visibilizar las situaciones de acoso que vive el alumnado de la universidad.

"En clase me miraba los pechos", "La porra no puede entrenar agusto por los guardias", "Me toma fotos mientras estoy en su clase", son algunas de la denuncias que cuelgan al lado de la cafetería de la UAdeO.

La dirección de la universidad pronunció su apoyo a la iniciativa y tuvo acercamiento con los alumnos que participaron en la organización para darle seguimiento a las denuncias, que de acuerdo con el director de la unidad, José Isidro Osuna López, anónimas o no todas procederán a ser investigadas.