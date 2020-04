Los Marlins de Miami crean fondo de ayuda para alimentos

MIAMI._ Los Marlins darán la mano para brindar alimentos a los residentes del Sur de la Florida impactados por la pandemia del coronavirus. El jueves, la Fundación Marlins de Miami anunció el inicio del Home Plate Meals Relief Fund.

La fundación realizó una inversión inicial de 100 mil dólares a Marlins Impact para tratar de solucionar los problemas en la seguridad de alimentos por todo el Sur de la Florida debido al Covid-19.

Además, Florida Blue, socio de los Marlins, contribuyó 50 mil dólares para aumentar a 150 mil el total para Home Plate Meals Relief Fund.

The Miami Marlins Foundation thanks our @Marlins partners @FLBlue for joining our efforts to make a #MarlinsImpact, with our Home Plate Meals Relief Fund.

Together we will address urgent food insecurity issues due to COVID-19.

We are #TogetherForFlorida. pic.twitter.com/1sHZxeuLZg